Глава МВД Аваков показал президенту Порошенко, что "партия войны" не позволит реализовать политическую часть минских соглашений, радикалы набирают силу и готовятся к новым "акциям", а Украина для США – просто один из инструментов в диалоге с Россией.
Как сообщил руководитель "Нацкорпуса" Назарий Кравченко, обыски проходят у многих участников акции под Львовским облсоветом, проходившей 30 мая, которые живут во Львове и Ивано-Франковске, и касаются их участия в пикете.
На базе полка "Азов" создали партию, олигарх Фирташ сделал несколько резких заявлений, ПАСЕ приняла резолюции по Украине. Эти и другие важные события в эфире "ГС" проанализировали эксперты Тарас Чорновил, Алексей Якубин и Антон Кучухидзе.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".