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    Нацкорпус

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 9
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    Националисты пришли к перевозчику АТН из-за поведения водителей
    Националисты наказали маршрутчика, выгнавшего сына погибшего бойца АТО
    00:19 16.12.2017
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    Активисты организаций С14 и "Нацкорпуса" заблокировали движение междугородних маршруток перевозчика "АТН" из-за поведения водителя маршрута №716.
    Флаг Украины
    Украина: и вновь борьба за власть. Эксперты подвели итоги недели
    19:13 01.12.2017
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    Глава МВД Аваков показал президенту Порошенко, что "партия войны" не позволит реализовать политическую часть минских соглашений, радикалы набирают силу и готовятся к новым "акциям", а Украина для США – просто один из инструментов в диалоге с Россией.
    Сын народного депутата Игоря Попова, 14-летний Богдан Попов, на скамье подсудимых, во время рассмотрения ходатайства, об избрании ему меры пресечения на заседании Оболонского районного суда Киева, 29 ноября 2017 г.
    Соцсети: ох и непростой парень, этот сын нардепа Попова
    17:36 01.12.2017
    9246Радикальный экстремизм охватил Украину
    Сын нардепа Попова, "прославивший" имя отца благодаря разбойному нападению на один из столичных магазинов, продолжает шокировать общественность: поговаривают, что он – активист "Нацкорпуса".
    Игроки донецкого Шахтера в патриотических футболках
    История с ФК "Шахтер": национализм выигрывает по пенальти?
    12:23 01.12.2017
    2307Радикальный экстремизм охватил Украину
    "Шахтеру" путь в будущее немного подрубили. Великий клуб, символ Донбасса, превратился в игрушку в руках националистических сил, требующих подчиняться и помогать оправданию убийств тысяч людей.
    Кровавые штурмы и жестокие захваты. Чем живет "Нацкорпус"
    15:32 18.10.2017
    738Радикальный экстремизм охватил Украину
    "Нацкорпус", созданный год назад на базе полка "Азов", преуспел в деле захватов и погромов, столкновений и драк по всей стране. Подробнее - в обзоре РИА Новости Украина.
    Акция протеста под Верховной Радой с требованиями полной отмены депутатской неприкосновенности
    "Нацкорпус" заявил о масштабных обысках у своих активистов
    15:51 04.08.2017
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    Как сообщил руководитель "Нацкорпуса" Назарий Кравченко, обыски проходят у многих участников акции под Львовским облсоветом, проходившей 30 мая, которые живут во Львове и Ивано-Франковске, и касаются их участия в пикете.
    спикер политической партии Национальный корпус Александр Алферов
    "Черный список" Нацкорпуса: идем на уничтожение
    18:55 25.07.2017
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    Националисты намерены использовать весь предыдущий опыт борьбы с российским бизнесом в Украине и не исключают варианта физического блокирования деятельности ключевых "оккупационных" бизнес-структур.
    Съезд Нацкорпуса в Киеве
    Программа "Нацкорпуса": легальное оружие, "чистота нации" и смертная казнь
    12:11 25.10.2016
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    Представленная 14 октября в День защитника Украины программа партии "Национальный корпус" в случае успеха политсилы рискует вместо европейского прорыва погрузить государство в каменный век.
    Торжественный съезд политической партии Национальный корпус в Киеве
    "Азов" стал партией, фактор Фирташа, резолюции ПАСЕ. Итоги недели
    15:34 15.10.2016
    1617Праздничные марши. "Азов", "Свобода" и День защитника
    На базе полка "Азов" создали партию, олигарх Фирташ сделал несколько резких заявлений, ПАСЕ приняла резолюции по Украине. Эти и другие важные события в эфире "ГС" проанализировали эксперты Тарас Чорновил, Алексей Якубин и Антон Кучухидзе.
    Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
    16:56 09.03.2018
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    В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
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    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    Не понимает "козьего языка". Водителя из Мариуполя вызвали в СБУ
    08:15 09.03.2018
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    Как пишет очевидец, водитель заявил, что в его автобусе "должен звучат единственно нормальный язык - русский", он не понимает "козьего языка".
    Савченко пришла на суд к Рубану и отдала ему честь
    15:17 09.03.2018
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    Народному депутату Надежде Савченко также задали вопрос, готова ли она взять Рубана на поруки, на что депутат ответила утвердительно.
    Весна Юлии Тимошенко: война или перемирие?
    14:29 09.03.2018
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    Весна-2018 станет для лидера ВО "Батькивщина" Юлии Тимошенко важнейшим этапом в реализации полномасштабного плана по возвращению в большую политику.
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