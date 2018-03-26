Обыски на заводе АТЕК. Что искала полиция у "Нацкорпуса"

РИА Новости Украина — Радиостанция Голос Столицы

На заводе АТЕК в Киеве утром 23 марта полиция провела следственные действия. Была проведена выемка документации в зданиях завода АТЕК по делу о незаконном завладении имуществом этой компании. Об этом сообщили в Нацполиции. Там также уточнили, что такие действия проводятся не только в столице.

Народный депутат, председатель партии "Национальный корпус" Андрей Билецкий заявил, что возмущен обысками на заводе АТЕК, где находится база полка "Азов".

Между тем в Национальной полиции заявили, что их интересуют только админздания завода АТЕК, а общественные организации не являются предметом интереса полиции.

Подробнее о том, что происходило на заводе АТЕК, в эфире радиостанции Голос Столицы рассказал руководитель пресс-службы "Национального корпуса" Роман Чернышев.

(текст публикуется на языке оригинала)

Що зранку відбувалося на території заводу?

— Біля 7 ранку люди в поліцейській формі, скажімо так, тому що не можу назвати їх поліцейськими, тому що вони не пред'являли жодних документів, прийшли на територію заводу АТЕК, виламали двері всередині самої території, там, де знаходиться рекрутингова база полку "Азов" й інших громадських організацій націоналістичного характеру, зайняли приміщення, і, не повідомляючи взагалі про причини свого візиту, просто заблокували роботу активістів та їх діяльність, яка щоденно відбувається. Одразу ж тут біля воріт заводу зібралися декілька сотень активістів націоналістичних організацій, зокрема наші партнери, побратими зі "Свободи", "Правого сектору" та інших організацій були, і просто місцеві мешканці. Власне кажучи, історія набула резонансу. Більше того, ми викликали поліцію, справді поліцію, просто за номером 102, щоб вияснити, що справді відбувається, тому що ті люди, які прийшли озброєні на територію, вони не пред'явили жодних документів, тому ми взагалі сумнівалися, що це поліція, звичайно. Потім приїхала слідчо-оперативна група, яка зафіксувала те, що вранішній такий візит так званих правоохоронців не має за собою жодних правових підстав. І взагалі не було жодної причини їм тут бути. І вони покинули територію заводу.

УНИАН Полиция проводит следственные действия в штабе "Нацкорпуса" в Киеве

Після цього у своїх офісах, власне, ми помітили, що в нас зникли деякі речі. Принаймні, тут були нагороди за "широкинську" операцію, які повинні бути були роздані, нагороди наші, "Азовські" ветеранам полку. Вони зникли. Також були виламані декілька дверей, пошкоджені замки.

Тобто конкретно виїмка чого відбувалася, ви не знаєте?

— Наразі я не можу вам так сказати. Тому що ми зараз це з'ясовуємо.

На підставі яких правових документів "Громадський корпус" знаходиться на території АТЕКу? Чи розпоряджається майном заводу АТЕК?

— Скажемо так, патріотичні організації, які тут знаходяться, в тому числі рекрутингова база Національного полку "Азов" — вони знаходяться тут за договором з директором заводу АТЕК. Є підстави тут знаходитися, але не розпоряджається майном заводу, тому що, якщо ви знаєте, то й майна тут вже не лишилося. Тут просто пост-апокаліптичний такий пейзаж, і окрім цієї невеличкої будівлі, яку ми займаємо, то більше на території нічого немає, просто вивозять сміття будівельне. І ще варто наголосити про те, що азовський рух, громадські організації наші не займають всю території АТЕКу, це невеличка будівля всередині…

УНИАН Полиция проводит следственные действия в штабе "Нацкорпуса" в Киеве

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Як ви плануєте надалі вирішувати ситуацію? Чи будете звертатися до суду щодо пошкодженого майна?

— Я думаю, що ми проведемо аудит, можливо, тут щось зникло, і вирішимо, що надалі робити. Принаймні, ми будемо розуміти, що влада, і такий візит, можливо, буде не поодинокий, тому що ми є опонентами влади, і чи не єдиними дієвими.

Але не опонентами самої системи МВС?

— Полк "Азов" — це солдати. Їм насправді байдуже, яке прізвище міністра, вони захищають свою Батьківщину, і вони знаходяться в Маріуполі. Тут немає полку "Азов", в Києві. Тут знаходяться дружні, скажімо так, організації патріотичні, які з єдиного такого азовського руху, але не мають прямого стосунку до "Азову". Тому говорити про те, що ми не опоненти поліції, це навіть не смішно. Тому що в нас з поліцією дуже стосунки своєрідні. Я хочу нагадати, коли "Національний корпус" проводив акцію прямої дії проти незаконного грального бізнесу, як просто знущалися з наших активістів правоохоронці, били головою об асфальт, і таке інше. Навряд чи це дружні стосунки. Тому ми є антистемними і є опонентами загалом системи влади.

Також обшуки на території заводу АТЕК в ефірі "ГС" прокоментував речник Національної поліції України Ярослав Тракало.

Є якась офіційна інформація щодо серії обшуків на заводі АТЕК?

— Можу сказати, що сьогодні на території заводу АТЕК співробітники Нацполіції України за санкцією Печерського райсуду столиці проводять комплекс слідчих дій в рамках кримінального провадження, яке розслідує Головне слідче управління Нацполіції за ч.5 ст. 191 КК України, це привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем. А саме, слідчі проводять виїмку документації в адмінбудівлях офісу заводу АТЕК. Власне, в ході досудового розслідування кримінального провадження перевіряються можливі факти незаконного заволодіння майном заводу АТЕК на загальну суму понад 54 млн грн.

facebook.com/politicalpartynationalcorps Полиция заблокировала Центральный штаб "Нацкорпуса"

Повідомлялося, що не тільки в Києві, не тільки на території заводу АТЕК відбувалися обшуки. Де ще?

— Можу сказати, що комплекс слідчих дій за процесуального керівництва ГПУ і на підставі низки судових рішень проводиться на території кількох регіонів держави. Зокрема, такі слідчі дії проводяться і в нежитлових приміщеннях, які належать ЗАТ "АТЕК".

Були і звинувачення збоку "Азова", що це політична провокація, і їх люди і майно постраждали. Як ви це прокоментуєте?

— Можу лише закликати не політизувати цю справу і не шукати політики там, де її немає. Жодні політичні чи громадських формування, які можуть перебувати на території АТЕКу, не є об'єктом зацікавленості з боку співробітників Нацполіції України.

Напомним, ранее адвокат Артем Афян заявлял, что обыски в "Новой почте" — очередной удар по инвестклимату Украины, и эта ситуация свидетельствует о крайней необходимости реформирования правоохранительных органов в стране.