Хроника 23 марта: арест и голодовка Савченко, обыски в штабе "Нацкорпуса"

РИА Новости Украина

В пятницу, 23 марта, суд арестовал на 2 месяца нардепа Надежду Савченко, которая в ходе заседания объявила голодовку. Подробнее — в кратком обзоре от РИА Новости Украина.

Суд арестовал Савченко

Шевченковский районный суд Киева постановил взять депутата Верховной Рады Украины Надежду Савченко под стражу в зале суда. Политика будут содержать под стражей 59 суток — до 20 мая 2018 года.

Как заявил ранее генпрокурор Украины Юрий Луценко, у следствия есть "неопровержимые доказательства", что Савченко планировала теракт в здании парламента. По предъявленным статьям ей грозит от пяти лет до пожизненного лишения свободы. Обвинения против Савченко появились в связи с делом руководителя Центра освобождения пленных "Офицерский корпус" Владимира Рубана, которого задержали с крупной партией оружия при попытке выехать из самопровозглашенной ДНР на подконтрольную Киеву территорию. Сама Савченко ранее признала, что вывозила из Донбасса оружие и рисовала схемы уничтожения правительственного квартала в Киеве, но заявила, что все это было "сюрреализмом и политической провокацией", а основная ее цель была "показать властям, что они тоже смертны".

Савченко задержали 22 марта сразу после заседания Верховной Рады, на котором ее лишили депутатской неприкосновенности. Ее подозревают в попытке организации государственного переворота и подготовке к убийству нескольких политических фигур, в том числе президента Украины Петра Порошенко. На заседании Генеральная прокуратура предоставила видео, на котором Савченко обсуждает переворот с руководителем Центра освобождения пленных "Офицерский корпус" Владимиром Рубаном. Ранее он был обвинен в подготовке покушения на Порошенко и незаконном хранении оружия.

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Савченко объявила голодовку

Народный депутат Надежда Савченко в ходе своего выступления в Шевченковском райсуде Киева объявила о начале голодовки.

Савченко также рассказала, что она увидела за два года пребывания в стенах парламента. "За два года в парламенте я поняла одну вещь: нам нужно изменение политической системы. Когда мы будем иметь инструмент отзыва депутатов, то власть будет бояться идти против народа", — добавила она.

Омбудсмен взяла дело Савченко под личный контроль

Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова пообещала проконтролировать соблюдение прав Надежды Савченко, арестованной в пятницу на два месяца.

"Вчера во время задержания Надежды Савченко были нарушены требования действующего законодательства. Данный факт сегодня подтвержден решением следственного судьи в ходе судебного заседания. Он освободил в зале суда лишенную свободы Надежду Савченко. В то же время следственный судья удовлетворил ходатайство следователя СБУ об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей народного депутата", — цитирует пресс-служба Денисову. "Я лично как уполномоченный по правам человека в дальнейшем буду осуществлять контроль за соблюдением конституционных прав Надежды Савченко", — заключила она.

В штабе Нацкорпуса в Киеве прошли обыски УНИАН Баррикады и погромы. База "Нацкорпуса" изнутри

На заводе АТЭК в Киеве, где находится тренировочная база "Азова" и Штаба Нацкорпуса, прошли следственные действия, сообщили в полиции.

На странице Нацкорпуса в Facebook говорится, что полиция заблокировала центральный штаб Нацкорпуса в Киеве на проспекте Победы, 83. Организация обнародовала видео, где видно, как у здания дежурит патрульная полиция. Внутри здания находились вооруженные представители спецподразделений.

Обыски на территории заброшенного машиностроительного завода АТЕК в Киеве, где также находится офис партии "Национальный корпус", созданной на базе нацбатальона "Азов", осуществлялись в рамках уголовного дела о незаконном завладении имуществом на сумму более 2 миллионов долларов, сообщили в полиции.

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Стало известно, когда ожидать первых полетов Ryanair в Украине

Первые полеты лоукостера Ryanair в Украине ожидаются в октябре, сообщил на пресс-конференции авиакомпании президент Украины Петр Порошенко.

"Для запуска полетов надо полгода. Поэтому первые полеты мы ожидаем в октябре, поскольку нужно закупить отдельные самолеты, создать инфраструктуру и сервис, но мы точно знаем, что это произойдет", — подчеркнул президент. Ранее в мобильном приложении лоукост-авиакомпании Ryanair для устройств Apple появилась информация о возможных маршрутах из Украины.

Теракт ИГ на юге Франции. Макрон назвал число погибших и пострадавших

Серия нападений произошла в департаменте Од на юге Франции в пятницу. Проживавший в Каркасоне 26-летний выходец из Марокко по имени Редуан Лакдим (Redouane Lakdim) напал на автомобилиста, ранив его и убив его пассажира, отобрал его машину и напал на возвращавшуюся с пробежки группу безоружных спецназовцев.

Затем он приехал к супермаркету Super U в соседней коммуне Треб и захватил там заложников. В результате штурма Лакдим был ликвидирован. Общее число жертв нападения составило три человека. Ответственность за серию нападений на юге Франции на себя взяла ИГ (террористическая группировка).

Как заявил президент Франции Эммануэль Макрон, в результате череды нападений во французском департаменте Од пострадало 16 человек. Глава государства отметил, что двое пострадавших находятся в тяжелом состоянии. Еще три человека погибли. Макрон заявил, что произошедшее на юге страны, где были захвачены заложники, является террористической атакой исламистов.

В Украине появился еще один губернатор по фамилии Савченко

Президент Украины Петр Порошенко назначил новым главой Волынской областной государственной администрации Александра Савченко. Глава государства представил Савченко во время своего визита в Луцк. Предшественник нового губернатора Владимир Гунчик возглавлял область с 2014 года. "Уверен, что с этими задачами нового председателя Волынской ОГА Александр Ильич Савченко справится. Желаю на этом поприще плодотворных результатов", — написал президент в Facebook.

ГСЧС получит от Франции вертолеты — Порошенко

Госслужба Украины по чрезвычайным ситуациям получит от Франции вертолеты, первые четыре поступят в этом году, сообщил в пятницу украинский президент Петр Порошенко.

"Будет подписан меморандум о намерениях по закупке вертолетов. Это еще один важный шаг по обеспечению спасателей, когда они смогут быстро добраться до раненых и оказывать помощь", — приводит слова Порошенко его пресс-служба. По словам президента, уже в этом году первые четыре вертолета, в том числе предназначенный для эвакуации раненых, поступят на вооружение Службы по чрезвычайным ситуациям.

В Одессе выпал желтый и розовый снег president.gov.ua Визит Порошенко в Катар. Есть первые итоги

В Одесской области выпал снег желтого и розового цвета. Об этом сообщают пользователи соцсетей, которые выкладывали удивительные фото.

Мэр Измаила Андрей Абрамченко сообщил, что образцы снега были направлены в Дунайскую гидрометобсерваторию и в Одесский лабораторный центр Государственной службы Украины по вопросам безопасности продуктов питания и защиты потребителей для лабораторных исследований.

"Лабораторные исследования, проведенные специалистами Дунайской гидрометобсерватории, показали, что кислотность представленных образцов снега нейтральная, в осадке — песчано-коричневая смесь, вредных химических веществ не обнаружено", — написал Абрамченко в Facebook.

Появление снега желтого цвета на юге Одесской области было вызвано перемещением пылевого облака на высоте трех-пяти километров из районов северной Африки, пояснили в "Укргидрометцентре".