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23.03.201818:55
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    Фотоленты

    Баррикады и погромы. База "Нацкорпуса" изнутри

    (обновлено: )38520
    Полиция проводит следственные действия в штабе Нацкорпуса в Киеве
    Полиция заблокировала Центральный штаб Нацкорпуса
    Полиция проводит следственные действия в штабе Нацкорпуса в Киеве
    Полиция проводит следственные действия в штабе Нацкорпуса в Киеве
    Полиция проводит следственные действия в штабе Нацкорпуса в Киеве
    Полиция проводит следственные действия в штабе Нацкорпуса в Киеве
    Полиция проводит следственные действия в штабе Нацкорпуса в Киеве
    Полиция проводит следственные действия в штабе Нацкорпуса в Киеве
    Полиция проводит следственные действия в штабе Нацкорпуса в Киеве
    Полиция проводит следственные действия в штабе Нацкорпуса в Киеве
    Полиция проводит следственные действия в штабе Нацкорпуса в Киеве
    Полиция проводит следственные действия в штабе Нацкорпуса в Киеве
    Полиция проводит следственные действия в штабе Нацкорпуса в Киеве
    Полиция проводит следственные действия в штабе Нацкорпуса в Киеве
    Полиция проводит следственные действия в штабе Нацкорпуса в Киеве
    УНИАН
    Полиция заблокировала Центральный штаб Нацкорпуса
    Полиция заблокировала Центральный штаб "Нацкорпуса"
    facebook.com/politicalpartynationalcorps
    Полиция проводит следственные действия в штабе Нацкорпуса в Киеве
    УНИАН
    Полиция проводит следственные действия в штабе Нацкорпуса в Киеве
    УНИАН
    Полиция проводит следственные действия в штабе Нацкорпуса в Киеве
    УНИАН
    Полиция проводит следственные действия в штабе Нацкорпуса в Киеве
    УНИАН
    Полиция проводит следственные действия в штабе Нацкорпуса в Киеве
    УНИАН
    Полиция проводит следственные действия в штабе Нацкорпуса в Киеве
    УНИАН
    Полиция проводит следственные действия в штабе Нацкорпуса в Киеве
    УНИАН
    Полиция проводит следственные действия в штабе Нацкорпуса в Киеве
    УНИАН
    Полиция проводит следственные действия в штабе Нацкорпуса в Киеве
    УНИАН
    Полиция проводит следственные действия в штабе Нацкорпуса в Киеве
    УНИАН
    Полиция проводит следственные действия в штабе Нацкорпуса в Киеве
    УНИАН
    Полиция проводит следственные действия в штабе Нацкорпуса в Киеве
    УНИАН

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    Обыски на территории заброшенного машиностроительного завода АТЕК в Киеве, где также находится офис партии "Национальный корпус", созданной на базе нацбатальона "Азов", осуществлялись в рамках уголовного дела о незаконном завладении имуществом на сумму более 2 миллионов долларов.

    Полиция заблокировала Центральный штаб Нацкорпуса
    facebook.com/politicalpartynationalcorps
    Соцсети о блокаде "Нацкорпуса": похоже на жесткую зачистку

    Смотрите также: Обыски в штабе Нацкорпуса. Билецкий сделал заявление

    По данным пресс-службы Нацполиции, следственные действия в рамках расследования уголовного дела о незаконном завладении имуществом проходят в нескольких регионах страны.

    "В ходе досудебного расследования уголовного дела проверяются возможные факты незаконного завладения имуществом ЧАО АТЕК на общую сумму более 54 миллионов гривен (2,05 миллиона долларов)", — говорится в сообщении.

    Ранее представитель партии заявил, что правоохранители заблокировали киевскую тренировочную базу "Национального корпуса". В партии назвали обыски политическим давлением со стороны властей.

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