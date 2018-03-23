Баррикады и погромы. База "Нацкорпуса" изнутри

Обыски на территории заброшенного машиностроительного завода АТЕК в Киеве, где также находится офис партии "Национальный корпус", созданной на базе нацбатальона "Азов", осуществлялись в рамках уголовного дела о незаконном завладении имуществом на сумму более 2 миллионов долларов.

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По данным пресс-службы Нацполиции, следственные действия в рамках расследования уголовного дела о незаконном завладении имуществом проходят в нескольких регионах страны.

"В ходе досудебного расследования уголовного дела проверяются возможные факты незаконного завладения имуществом ЧАО АТЕК на общую сумму более 54 миллионов гривен (2,05 миллиона долларов)", — говорится в сообщении.

Ранее представитель партии заявил, что правоохранители заблокировали киевскую тренировочную базу "Национального корпуса". В партии назвали обыски политическим давлением со стороны властей.