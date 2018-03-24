Обыски на заводе АТЭК. Нацкорпус подаст в суд на полицию

КИЕВ, 24 мар — РИА Новости Украина.

Лидер Нацкорпуса Андрей Белецкий заявил, что партия собирается подавать в суд из-за ситуации на заводе "АТЭК" в Киеве, сообщает "Радио Свобода"

"Да, мы будем доводить это дело до суда. Потому что позволять монтировать новую диктатуру в стране — это слишком дорого для всей нашей нации", — отметил Белецкий.

Ранее представитель партии заявил, что правоохранители заблокировали киевскую тренировочную базу "Национального корпуса". В партии назвали обыски политическим давлением со стороны властей.

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По данным пресс-службы Нацполиции, следственные действия в рамках расследования уголовного дела о незаконном завладении имуществом проходили в нескольких регионах страны.