Обыски на заводе АТЭК. Нацкорпус подаст в суд на полицию

КИЕВ, 24 мар — РИА Новости Украина."Радио Свобода".
"Да, мы будем доводить это дело до суда. Потому что позволять монтировать новую диктатуру в стране — это слишком дорого для всей нашей нации", — отметил Белецкий.
Ранее представитель партии заявил, что правоохранители заблокировали киевскую тренировочную базу "Национального корпуса". В партии назвали обыски политическим давлением со стороны властей.
Смотрите также: Обыски в штабе Нацкорпуса. Билецкий сделал заявление
По данным пресс-службы Нацполиции, следственные действия в рамках расследования уголовного дела о незаконном завладении имуществом проходили в нескольких регионах страны.