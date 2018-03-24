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    Общество

    Обыски на заводе АТЭК. Нацкорпус подаст в суд на полицию

    (обновлено: )15801
    По словам Белецкого, партия будет доводить это дело до суда: "Потому что позволять монтировать новую диктатуру в стране - это слишком дорого для всей нашей нации".
    Полиция проводит следственные действия в штабе Нацкорпуса в Киеве
    УНИАН

    КИЕВ, 24 мар — РИА Новости Украина. 

    Полиция проводит следственные действия в штабе Нацкорпуса в Киеве
    УНИАН
    Баррикады и погромы. База "Нацкорпуса" изнутри
    Лидер Нацкорпуса Андрей Белецкий заявил, что партия собирается подавать в суд из-за ситуации на заводе "АТЭК" в Киеве, сообщает "Радио Свобода".

    "Да, мы будем доводить это дело до суда. Потому что позволять монтировать новую диктатуру в стране — это слишком дорого для всей нашей нации", — отметил Белецкий.

    Ранее представитель партии заявил, что правоохранители заблокировали киевскую тренировочную базу "Национального корпуса". В партии назвали обыски политическим давлением со стороны властей.

    Смотрите также: Обыски в штабе Нацкорпуса. Билецкий сделал заявление

    По данным пресс-службы Нацполиции, следственные действия в рамках расследования уголовного дела о незаконном завладении имуществом проходили в нескольких регионах страны.

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