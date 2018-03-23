Завод раздора. Аваков решил поставить на место Белого вождя и его войско?

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Дарья Егорова, РИА Новости Украина

Перекрытие проспекта Победы, сотни вооруженных полицейских и Нацгвардейцев, сотни молодых людей в гражданке, большая часть из которых стыдливо прячет лица за балаклавами — так началось утро пятницы под стенами завода "АТЭК" в Киеве. Представители "Нацкорпуса" заявили, что дескать силовики явились к ним не спроста, что это политический заказ. И они, полиция, не покинет территорию без силового противостояния с членами "Нацкорпуса".

Очевидное-невероятное

Шумно в пятницу, 23 марта, было возле проходной завода "АТЭК" в Киеве на проспекте Победы. С утра там собралась толпа молодых людей, среди которых не мало было и девушек. Как оказалось, это "Нацкорпус" Андрея Билецкого созвал к стенам завода всех бездельников состоящих в этой партии и их поддерживающих.

"Мы свой дом не отдадим. Кто-то решил у "Нацкорпуса" забрать дом, но нас не запугать, мы парни из азовского движения. Мы так просто не сдадимся!", — звучали лозунги и призывы под стенами завода, на территорию представители полиции и нацгвардии не пускали никого.

facebook.com/KyivOperativ Полиция заблокировала Центральный штаб Нацкорпуса в Киеве

А члены "Нацкорпуса" призвали всех неравнодушных приехать и поддержать их. На время перекрыли дорогу, но не на что больше не решились, ждали приезда шефа. Андрей Билецкий в сопровождении своего коллеги по ВР и партии Олега Петренко появились в разгар событий, когда от нечего дела их подопечные перекрыли дорогу в строну Киева. Но полиция перед нардепами не распахнула дверь завода с поклоном, что их возмутило и они, покачав права, и поугрожав, прорвались на территорию вместе с небольшой толпой собравшихся. После этого "Белый вождь" (Андрей Билецкий) выступил с небольшим заявлением.

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По его словам, в 6 утра была захвачена рекрутинговая база полка "Азов". Кто пришел, что искали, они не знают, правоохранители не предъявили документов. Формально, это объяснили тяжбой между собственниками.

"Захватили наш дом, который мы восстановили из руин разрушенного завода. Наш дом, который через себя пропустил как минимум, полторы тысячи добровольцев, которые здесь обучались, чтобы идти на фронт. Который сейчас дает приют ребятам, которые занимаются порядком на улица", — заявил Билецкий.

Вождь заявил, что спецназовцы выломали двери и ограбили помещения. Исчезла оргтехника. Он не исключил, что в помещение могли что-то подбросили, "какие-то очередные гранаты Савченко".

"Если они хотят найти пулеметы, минометы для очередного переворота — не найдут. Их задача сегодня — политическая провокация, а не правовые действия", — подытожил Билецкий.

Армия Билецкого

Проблема с гостями оккупировавшими завод "АТЭК" возникла уже давно, когда руководство поняло, какую ошибку они допустили, когда на волне патриотизма пустили их на территорию, выделили цех для ремонта техники и выдали корпус. Гости из добробата, позже ставшего полком "Азов" Нацгвардии Украина, обосновали там на долго за символическую плату.

Объявили сбор средств с неравнодушных граждан якобы на восстановление ремонтного цеха и здания, в котором они разместили тренировочный лагерь, где они занимались с молодежью, которую вербовали вступать в свои ряды. Было очень удобно. С завода они не ушли даже после того, как необходимость в добровольцах для фронта уже отпала. В удобном помещении уже разместилась партия Билецкого "Национальный корпус", которая так же тренировала молодую поросль. И, по сей день считают это помещение своим. При этом, это не помешало им развалить и разворовать цех на восстановление которого они собирали деньги у народа.

А последнее время на заводе проживали бойцы из так называемого грузинского легиона, а точнее, часть его дезертировавшая из расположения части на Востоке Украины. Правда, по последним данным, легионеры на чартерном самолете улетели в Баку незадолго до этих событий.

Территория завода уже давно превратился в яблоко раздора. На его месте уже запланирована постройка жилого комплекса. Он вообще доживает последние дни. Но терять дармовую базу "Нацкорпус" не намерен, ведь это удобно, поэтому они окончательно не хотят покидать территорию.

facebook.com/KyivOperativ/ Полиция заблокировала Центральный штаб Нацкорпуса в Киеве

"Азов" арендует крупнейший в Киеве завод "АТЭК" со всеми складами, цехами и прочим — этот практически в центре Киева. Сегодня полиция пришла на "АТЭК" — уверен ничего не найдут, ведь, база арендована, чтобы "патриоты" из "Азова" проводили там семинары по истории и изучению украинской поэзии… там нет ни оружия, ни взрывчатки, живут себе милые парни. Это вам не дура Надя с алкашом Рубаном с баржами и минометами… Еще раз, вдумайтесь, база организации, признанной "террористической" практически всеми странами и международными организациями, находится в центре Киева… Не пугает?! Думаете, вы их контролируете?!", — отмечает экс-глава Украинского бюро Интерпол Кирилл Куликов.

В то же время, собравшиеся нацоналисты, а к ним подключились представители "Свободы", С14 и просто зеваки из числе киевских пенсионеров, собираются брать штурмом завод. Но при этом, зачем-то перекрыли выезд, а к воротам снесли шины. Но "Белый вождь" еще команды не дал. Для него лично наезд полиции был большим сюрпризом, учитывая его былую дружбу с главой МВД Арсеном Аваковым, его заместителей Вадимом Трояном и другими соратниками расставленными на ключевые посты в МВД.

Собственно, планы представителей "Нацкорпуса" с каждой минутой меняются. Одно очевидно, если они собрались и рассчитывают на драку с полицией, они ее устроят, рано или поздно.