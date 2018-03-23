наверх
23.03.201817:05
Курсы валют НБУ
  • USD26.25- 0.03
  • EUR32.33+ 0.05
Рубрики
Ещё
    Аналитика и комментарии

    Соцсети о блокаде "Нацкорпуса": похоже на жесткую зачистку

    (обновлено: )36701
    Не Савченко единой… В эпицентр нового скандала попал "Нацкорпус" - полиция заблокировала центральный штаб партии в Киеве. Чем закончилась блокада, и что понадобилось представителям власти?
    Полиция заблокировала Центральный штаб Нацкорпуса
    facebook.com/politicalpartynationalcorps

    Тимур Громов, РИА Новости Украина

    Билецкий об обысках на заводе АТЕК
    facebook.com/politicalpartynationalcorps
    Обыски в штабе Нацкорпуса. Билецкий сделал заявление

    Последний рабочий день текущей недели выдался неожиданно активным. Пока вся страна увлеченно наблюдала за судом Надежды Савченко, в столицы произошло другое, не менее важное для Украины событие: полиция заблокировала Центральный штаб "Нацкорпуса". В партии назвали обыски политическим давлением со стороны властей. Активисты партии поделились со СМИ и своими мнениями: блокада, дескать, началась после заявления лидера "Нацкорпуса" Андрея Билецкого, который назвал дело Савченко "политическим цирком" и усомнился в версии следствия.  

    Однако в Нацполиции заявили, что обыски на территории заброшенного машиностроительного завода АТЕК в Киеве, где также находится офис партии "Национальный корпус", созданной на базе нацбатальона "Азов", осуществлялись в рамках уголовного дела о незаконном завладении имуществом на сумму более 2 миллионов долларов. К тому же следственные действия в рамках расследования уголовного дела о незаконном завладении имуществом проходят в нескольких регионах страны, говорят в полиции. После обеда скандальная блокада закончилась но ее обсуждение в соцсетях только стартовало:  

    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Тимошенко о Савченко. Видео
    Надежда Савченко - снятие неприкосновенности и арест
    Газораспределительная станция. Архивное фото
    Дело - труба! В Украине кризис с газом
    Саммит ЕС в Брюсселе
    Отравление Скрипаля. Британия против России
    Президент РФ Владимир Путин
    Выборы президента РФ: результаты и реакция в мире