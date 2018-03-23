Соцсети о блокаде "Нацкорпуса": похоже на жесткую зачистку

Тимур Громов, РИА Новости Украина

Последний рабочий день текущей недели выдался неожиданно активным. Пока вся страна увлеченно наблюдала за судом Надежды Савченко, в столицы произошло другое, не менее важное для Украины событие: полиция заблокировала Центральный штаб "Нацкорпуса". В партии назвали обыски политическим давлением со стороны властей. Активисты партии поделились со СМИ и своими мнениями: блокада, дескать, началась после заявления лидера "Нацкорпуса" Андрея Билецкого, который назвал дело Савченко "политическим цирком" и усомнился в версии следствия.

Однако в Нацполиции заявили, что обыски на территории заброшенного машиностроительного завода АТЕК в Киеве, где также находится офис партии "Национальный корпус", созданной на базе нацбатальона "Азов", осуществлялись в рамках уголовного дела о незаконном завладении имуществом на сумму более 2 миллионов долларов. К тому же следственные действия в рамках расследования уголовного дела о незаконном завладении имуществом проходят в нескольких регионах страны, говорят в полиции. После обеда скандальная блокада закончилась но ее обсуждение в соцсетях только стартовало:

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook