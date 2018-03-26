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    Политика

    Лидер "Нацкорпуса" заявил, что бойцы ВСУ поддержат идею военного переворота

    Тема:

    Надежда Савченко - снятие неприкосновенности и арест (209)

    (обновлено: )22601
    По словам лидера партии "Национальный корпус" Андрея Билецкого, "люди на войне прекрасно видят ситуацию внутри страны - экономическую, социальную, политическую, моральную деградацию".
    Нардеп, лидер Национального корпуса Андрей Билецкий. Архивное фото
    Аzov.press

    КИЕВ, 25 мар — РИА Новости Украина. Большинство военных, воюющих на Донбассе, могут поддержать силовую смену власти в Украине, но только на уровне идеи, заявил основатель полка "Азов" и лидер партии "Национальный корпус" Андрей Билецкий.

    "Значительная часть фронтовиков — не оружие, но как идею готова поддержать силовую смену власти", — сказал Билецкий в интервью "Радио "Свобода".

    Он убежден, что военные не прибегнут к перевороту, но внутренне готовы поддержать.

    Пресс-конференция Надежды Савченко под зданием СБУ
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Надежда С., или призрак переворота на Печерских холмах

    "Люди на войне прекрасно видят ситуацию внутри страны — экономическую, социальную, политическую, моральную деградацию. Но в то же время они видят и то, что у большинства людей на лицах есть огромная усталость от войны", — отметил Билецкий.

    Смотрите также: Савченко до обвинений в терроризме. Как Украина боролась за "героя"

    В четверг, 22 марта, Верховная Рада рассмотрела представление Генеральной прокуратуры Украины на Надежду Савченко и дала согласие на снятие неприкосновенности, задержание и арест нардепа. По данным ГПУ, нардеп нарушила целый ряд статей УК Украины, за что ей грозит до 15 лет лишения свободы с конфискацией имущеста. Сама Савченко утверждает, что знала о слежке и отрицает все обвинения в свой адрес. В пятницу Шевченковский районный суд Киева избрал Савченко меру пресечения в виде содержания под стражей на два месяца — до 20 мая.

    Савченко 22 марта 2016 года была осуждена в России на 22 года по обвинению в причастности к убийству журналистов в Донбассе. В конце мая 2016 года Савченко была помилована президентом РФ, после чего вернулась на родину.

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