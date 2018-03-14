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    Политика

    В голове Савченко могла родиться идея вооруженного переворота - эксперт

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    Дело Рубана: переговорщик или террорист? (612)

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    Директор Института анализа и прогнозирования Юрий Лесничий в эфире "ГС" напомнил, что уже несколько лет СБУ пугает, что комбаты с фронта пойдут в наступление на правительственные здания.
    Надежда Савченко. Архивное фото
    bykvu.com

    КИЕВ, 14 мар — РИА Новости Украина. Народного депутата Надежду Савченко ждали на допрос в СБУ по делу руководителя Центра освобождения пленных "Офицерский корпус" Владимира Рубана. Но выяснилось, что Савченко — за границей с официальным рабочим визитом. При этом в СМИ появилась информация, что она и Рубан обсуждали с офицерами Главного управления разведки Минобороны организацию вооруженного переворота в Украине.

    Владимир Рубан в суде Киева
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    Дело ясное, что дело темное. Кто-то темнит с делом Рубана

    Насколько такие подозрения могут быть обоснованными, в эфире радиостанции Голос Столицы проанализировал директор Института анализа и прогнозирования Юрий Лесничий.

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    "СБУ уже несколько лет информирует общественность и политиков о разного рода сценариях, что якобы комбаты с фронта пойдут на Верховную Раду, Администрацию президента, Кабмин, будут поджигать и тому подобное. Другое дело, что все это воспринимается на уровне таких-то полуфейков, страшилок, и некоторые посмеиваются над тем, что вместо того, чтобы критиковать власть и заставлять ее проводить реформы, мы говорим о каких-то конспирологических сценариях захвата военными власти. Но в некоторых горячих головах, типа зажигательной Савченко или таинственного Рубана, или черных полковников, могло зародиться что угодно, и использовать этот порыв мог кто угодно", — отметил эксперт.

    Руководителя Центра освобождения пленных "Офицерский корпус" Владимира Рубана задержали на контрольном пункте въезда-выезда "Майорское" в четверг, 8 марта. Как утверждает следствие, под видом переселенца он пытался провезти на подконтрольную Украине территорию оружие, спрятанное в мебели. Рубану объявили подозрение по ч.1 ст. 263 УК "Незаконное обращение с оружием", ч.1 ст.14 "Подготовка к преступлению", ч.3 ст.258 "Террористический акт". В пятницу, 9 марта, суд арестовал Рубана на 2 месяца.

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