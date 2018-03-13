Савченко готовят обвинение в подготовке военного переворота - СМИ

КИЕВ, 13 мар — РИА Новости Украина. Правоохранители могут обвинить депутата Верховной Рады Надежду Савченко в подготовке военного переворота в Украине, сообщило во вторник интернет-издание "Страна.ua" со ссылкой на источники в силовых структурах.

Накануне стало известно, что СБУ вызвала Савченко на допрос по делу главы Центра освобождения пленных "Офицерский корпус" Владимира Рубана, подозреваемого в подготовке терактов. В этот же день депутат покинула территорию Украины

"Стране" стали известны подробности обвинений в подготовке теракта в Киеве, которые в ближайшее время будут озвучены по делу Владимира Рубана. Впрочем, по нашим данным, он является далеко не главным фигурантом этого дела. Основный удар будет наноситься по совсем иному человеку", — говорится в публикации.

Издание уточняет, что это будет Надежда Савченко, которая в настоящий момент находится за границей. Под ударом также может оказаться ряд оппозиционных политиков, с которыми Савченко контактировала. Источники сообщили, что Савченко могут предъявить обвинения в том, что она около полугода назад вступила в контакт с несколькими высокопоставленными офицерами Главного управления разведки Минобороны Украины во главе с майором Павлом Баловым (позывной "Кедр"). Они якобы дали понять, "что патриотически настроенные офицеры" недовольны "коррумпированной властью в стране и при определенных обстоятельствах пообещали помочь свергнуть антинародный режим".

При этом военные якобы попросили Савченко найти человека, который привезет для осуществления этого плана оружие с территории неподконтрольной Киеву Донецкой области. В ответ депутат предложила на эту роль Рубана, который в ноябре 2017 года уже перевез первую партию оружия из ДНР, а во время попытки провезти вторую партию был задержан.

"В общих чертах подобная версия и будет вскоре озвучена следствием. Но, естественно, официальные лица будут утверждать, что это не военные навели Савченко на мысль об организации восстания в Киеве, а она убеждала военных принять в этом участие, фактически завербовав их", – цитирует издание слова источника, который также сообщил, что следствие в подтверждение своей версии планирует обнародовать большой объем аудио — и видеодоказательств.

Собеседник издания считает, что в данном случае могла иметь место "провокация" в отношении Савченко со стороны правоохранителей. Которые подослали к ней военных, которые "намекнули ей, что готовы помочь в смещении власти".

Ранее замглавы фракции "Народный фронт" и член комитета по вопросам национальной безопасности и обороны Андрей Тетерук заявил, что Савченко может находиться в РФ. На официальной странице депутата в Facebook говорится, что Савченко принимает участие в парламентской сессии в Страсбурге.