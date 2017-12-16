Националисты наказали маршрутчика, выгнавшего сына погибшего бойца АТО

КИЕВ, 16 дек — РИА Новости Украина. Активисты организаций C14, "Национальный Корпус" и ветераны АТО в Донбассе встретились с руководством перевозчика "АТН" в связи с поведением водителя маршрутки №716, который, по словам активистов, выгнал силой из автобуса ребенок погибшего бойца.

Facebook C14 news Националисты пришли к перевозчику "АТН" из-за поведения водителей

"Ни показ удостоверения, ни Закон Украины не являются весомыми факторами для работников данной компании. Эта ситуация уже происходит не впервые. Пару дней назад еще один водитель этого маршрута уже извинялся за аналогичную ситуацию. Руководство "АТН" вышло на связь только после прихода в офис и блокировки их маршруток", — говорится в сообщении С14 на странице в Facebook.

Facebook C14 news Националисты пришли к перевозчику "АТН" из-за поведения водителей

По словам активистов, итогом встречи с руководством перевозчика стало обещание, что водитель извинится, а после якобы будет уволен.

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"Всех благодарим за неравнодушие. И не молчите о подобных случаях. Виновные должны быть наказаны и перевоспитаны"". — добавили в организации.

Напомним, в конце октября в Киеве избили водителя маршрутки, выгнавшего мать погибшего бойца АТО.