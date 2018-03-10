Ненависть вокруг еврейского вопроса в Украине активно разжигает Институт национальной памяти, в то время как власти следовало бы принести извинения и навсегда закрыть этот вопрос, уверен политик Евгений Червоненко.
В Украине, несмотря на отдельные антисемитские выходки, не наблюдается роста антисемитизма, а также отсутствует государственный антисемитизм, и полностью отсутствует так называемый "новый антисемитизм", заявил Натан Щаранский.
Осквернение синагоги в Умани шокировало еврейскую общину и украинцев, ведь ничего подобного в Украине раньше не происходило. Впрочем, погромы памятников и нападения на евреев - увы, становятся нередкими явлениями, указывающими на рост антисемитизма в стране.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".