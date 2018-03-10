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    антисемитизм

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 9
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    Президент Франции Эммануэль Макрон. Архивное фото
    Мировые тренды: Макрон в сказке "Петя и волк", еврейский вопрос Украины
    18:33 23.02.2018
    344
    Зарубежные издания пишут о необходимости укрепления безопасности американских школ, гадают над новой ипостасью президента Франции и анализируют еврейский вопрос в Украине.
    Экстремистский призыв на стене еврейской организации
    Еврейский вопрос. Антисемитские скандалы в Одессе и по стране
    18:18 27.12.2017
    1225
    Проявления антисемитизма в Украине — не редкость. Вандалы оскверняют синагоги, мемориалы и памятники, так и оставаясь безнаказанными, а антисемитские высказывания звучат и у отдельных политиков.
    Евреи. Архивное фото
    Еврейский вопрос украинских националистов
    18:50 08.08.2017
    1320
    Национализм мешает Украине в ее евроинтеграционных устремлениях, а болезненное внимание властей к "еврейскому вопросу" – попытка отвести внимание от реальных проблем в государстве.
    Евгений Червоненко
    Червоненко: еврейским вопросом всех отвлекают от реальных проблем
    17:17 08.08.2017
    1014
    Ненависть вокруг еврейского вопроса в Украине активно разжигает Институт национальной памяти, в то время как власти следовало бы принести извинения и навсегда закрыть этот вопрос, уверен политик Евгений Червоненко.
    Осквернение памятника жертвам Холокоста в Тернополе
    МИД осудил осквернение памятника жертвам Холокоста в Тернополе
    20:13 24.03.2017
    233
    МИД выразил уверенность, что правоохранительные органы Украины примут все необходимые меры для того, чтобы заказчики и исполнители преступления были оперативно найдены и привлечены к ответственности.
    Натан Щаранский
    Натан Щаранский: свастики есть, а антисемитизма в Украине нет
    07:10 20.03.2017
    1095
    В Украине, несмотря на отдельные антисемитские выходки, не наблюдается роста антисемитизма, а также отсутствует государственный антисемитизм, и полностью отсутствует так называемый "новый антисемитизм", заявил Натан Щаранский.
    Альберт Фельдман. Архивное фото
    Фельдман об антисемитизме в Украине
    17:52 29.01.2017
    813
    Директор Института имени Голды Меир Альберт Фельдман в эфире "ГС" подчеркнул, что в Европе увеличилось количество проявлений нацизма и антисемитизма.
    В Умани устроили погром в синагоге на могиле раби Нахмана
    А погромы будут? Антисемитизм в Украине набирает обороты
    16:15 22.12.2016
    1949Декоммунизация: Шухевич вместо Ватутина в Киеве
    Осквернение синагоги в Умани шокировало еврейскую общину и украинцев, ведь ничего подобного в Украине раньше не происходило. Впрочем, погромы памятников и нападения на евреев - увы, становятся нередкими явлениями, указывающими на рост антисемитизма в стране.
    Станция лондонского метро
    Метро Лондона запретило плакаты к спектаклю о евреях
    23:19 06.03.2015
    93
    Поводом для запрета послужило название спектакля Bad Jews, что можно перевести как "Плохие евреи" или "Негодные евреи".
    Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
    16:56 09.03.2018
    0
    В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
    0
    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    Савченко пришла на суд к Рубану и отдала ему честь
    15:17 09.03.2018
    0
    Народному депутату Надежде Савченко также задали вопрос, готова ли она взять Рубана на поруки, на что депутат ответила утвердительно.
    Весна Юлии Тимошенко: война или перемирие?
    14:29 09.03.2018
    0
    Весна-2018 станет для лидера ВО "Батькивщина" Юлии Тимошенко важнейшим этапом в реализации полномасштабного плана по возвращению в большую политику.
    Мы все идиоты с ограниченной точкой зрения и большим достоинством
    17:14 09.03.2018
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    Нужно быть "идиотом", чтобы не увидеть и не оценить всего масштаба происшедшего со страной за последние четыре года с момента торжества европейского выбора Украины после Революции Достоинства.
    Президент Франции Эммануэль Макрон. Архивное фото
    Мировые тренды: Макрон в сказке "Петя и волк", еврейский вопрос Украины
    18:33 23.02.2018
    344
    Зарубежные издания пишут о необходимости укрепления безопасности американских школ, гадают над новой ипостасью президента Франции и анализируют еврейский вопрос в Украине.
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