"Чемодан, вокзал, Мальдивы". Марш националистов в Киеве против олигархов

Во вторник крупнейшие националистические организации Украины проводят в Киеве масштабный антиолигархический марш, учатники которого пройдут по центру столицы.
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Организаторы акции протеста — "Национальный корпус", ВО "Свобода", ОУН и "С14".
Шествие началось в 10.00 от стадиона "Динамо". Националисты планируют пройти мимо Кабмина, Верховной Рады и выйти к Банковой, где находится Администрация президента Украины. Участники планируют потребовать от власти выполнить "пошаговый план уничтожения олигархической системы".
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Столичное управление Нацполиции сообщает, что в связи акцией протеста в правительственном квартале работают 1500 человек. За общественным порядком следят патрульные, саперы и кинологи.
Как сообщили в "Киевпасстрансе", из-за перекрытия улиц изменили свои маршруты несколько автобусов №24, 55 и 62.
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