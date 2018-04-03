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    Фотоленты

    "Чемодан, вокзал, Мальдивы". Марш националистов в Киеве против олигархов

    Тема:

    Массовые акции радикалов в Украине (229)

    (обновлено: )41562
    Масштабный марш националистов в центре Киева 3 апреля
    Масштабный марш националистов в центре Киева 3 апреля
    Национальный корпус провел Марш силы нации За украинское будущее без олигархов
    Национальный корпус провел Марш силы нации За украинское будущее без олигархов
    Национальный корпус провел Марш силы нации За украинское будущее без олигархов
    Национальный корпус провел Марш силы нации За украинское будущее без олигархов
    Национальный корпус провел Марш силы нации За украинское будущее без олигархов
    Национальный корпус провел Марш силы нации За украинское будущее без олигархов
    Национальный корпус провел Марш силы нации За украинское будущее без олигархов
    Национальный корпус провел Марш силы нации За украинское будущее без олигархов
    Национальный корпус провел Марш силы нации За украинское будущее без олигархов
    Национальный корпус провел Марш силы нации За украинское будущее без олигархов
    Национальный корпус провел Марш силы нации За украинское будущее без олигархов
    Национальный корпус провел Марш силы нации За украинское будущее без олигархов
    Национальный корпус провел Марш силы нации За украинское будущее без олигархов
    Национальный корпус провел Марш силы нации За украинское будущее без олигархов
    Национальный корпус провел Марш силы нации За украинское будущее без олигархов
    Национальный корпус провел Марш силы нации За украинское будущее без олигархов
    Национальный корпус провел Марш силы нации За украинское будущее без олигархов
    Национальный корпус провел Марш силы нации За украинское будущее без олигархов
    Национальный корпус провел Марш силы нации За украинское будущее без олигархов
    Национальный корпус провел Марш силы нации За украинское будущее без олигархов
    Масштабный марш националистов в центре Киева 3 апреля
    Масштабный марш националистов в центре Киева 3 апреля
    Фото facebook.com/politicalpartynationalcorps/
    Масштабный марш националистов в центре Киева 3 апреля
    Масштабный марш националистов в центре Киева 3 апреля
    Фото facebook.com/politicalpartynationalcorps/
    Национальный корпус провел Марш силы нации За украинское будущее без олигархов
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Национальный корпус провел Марш силы нации За украинское будущее без олигархов
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Национальный корпус провел Марш силы нации За украинское будущее без олигархов
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Национальный корпус провел Марш силы нации За украинское будущее без олигархов
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Национальный корпус провел Марш силы нации За украинское будущее без олигархов
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Национальный корпус провел Марш силы нации За украинское будущее без олигархов
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Национальный корпус провел Марш силы нации За украинское будущее без олигархов
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Национальный корпус провел Марш силы нации За украинское будущее без олигархов
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Национальный корпус провел Марш силы нации За украинское будущее без олигархов
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Национальный корпус провел Марш силы нации За украинское будущее без олигархов
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Национальный корпус провел Марш силы нации За украинское будущее без олигархов
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Национальный корпус провел Марш силы нации За украинское будущее без олигархов
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Национальный корпус провел Марш силы нации За украинское будущее без олигархов
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Национальный корпус провел Марш силы нации За украинское будущее без олигархов
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Национальный корпус провел Марш силы нации За украинское будущее без олигархов
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Национальный корпус провел Марш силы нации За украинское будущее без олигархов
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Национальный корпус провел Марш силы нации За украинское будущее без олигархов
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Национальный корпус провел Марш силы нации За украинское будущее без олигархов
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Национальный корпус провел Марш силы нации За украинское будущее без олигархов
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Национальный корпус провел Марш силы нации За украинское будущее без олигархов
    РИА Новости Украина Евгений Котенко

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    Все фотоленты
    Масштабный марш националистов в центре Киева 3 апреля

    Во вторник крупнейшие националистические организации Украины проводят в Киеве масштабный антиолигархический марш, учатники которого пройдут по центру столицы.

    Читайте также: Могут захватить власть, но не удержат: Бортник о радикальных националистах

    Организаторы акции протеста — "Национальный корпус", ВО "Свобода", ОУН и "С14".

    Директор Украинского института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник
    РИА Новости Украина
    Могут захватить власть, но не удержат: Бортник о радикальных националистах

    Шествие началось в 10.00 от стадиона "Динамо". Националисты планируют пройти мимо Кабмина, Верховной Рады и выйти к Банковой, где находится Администрация президента Украины. Участники планируют потребовать от власти выполнить "пошаговый план уничтожения олигархической системы".

    Читайте также: Чем дальше, тем хуже. Националисты на побегушках у украинской власти

    Столичное управление Нацполиции сообщает, что в связи акцией протеста в правительственном квартале работают 1500 человек. За общественным порядком следят патрульные, саперы и кинологи.

    Как сообщили в "Киевпасстрансе", из-за перекрытия улиц изменили свои маршруты несколько автобусов №24, 55 и 62.

    Смотрите также: Масштабный марш националистов в центре Киева. Онлайн

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