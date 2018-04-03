"Чемодан, вокзал, Мальдивы". Марш националистов в Киеве против олигархов

Во вторник крупнейшие националистические организации Украины проводят в Киеве масштабный антиолигархический марш, учатники которого пройдут по центру столицы.

Читайте также: Могут захватить власть, но не удержат: Бортник о радикальных националистах

Организаторы акции протеста — "Национальный корпус", ВО "Свобода", ОУН и "С14".

Шествие началось в 10.00 от стадиона "Динамо". Националисты планируют пройти мимо Кабмина, Верховной Рады и выйти к Банковой, где находится Администрация президента Украины. Участники планируют потребовать от власти выполнить "пошаговый план уничтожения олигархической системы".

Читайте также: Чем дальше, тем хуже. Националисты на побегушках у украинской власти

Столичное управление Нацполиции сообщает, что в связи акцией протеста в правительственном квартале работают 1500 человек. За общественным порядком следят патрульные, саперы и кинологи.

Как сообщили в "Киевпасстрансе", из-за перекрытия улиц изменили свои маршруты несколько автобусов №24, 55 и 62.

Смотрите также: Масштабный марш националистов в центре Киева. Онлайн