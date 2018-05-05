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    Порошенко высказался за сотрудничество ЕС и США в вопросе миротворцев

    Тема:

    Миротворцы в Донбассе: надежда на перемирие (617)

    (обновлено: )8304
    На вопрос, ожидаются ли новые предложения президента России Владимира Путина для урегулирования ситуации в Донбассе после его переизбрания на пост, глава украинского государства сказал, что "это странная точка зрения".
    Петр Порошенко. Архивное фото
    УНИАН

    КИЕВ, 5 мая — РИА Новости Украина. Президент Украины Петр Порошенко надеется на тесное сотрудничество Европейского союза и США в вопросе развертывания миротворческой миссии ООН в Донбассе, сообщила пресс-служба главы украинского государства.

    Ранее заместитель официального представителя правительства ФРГ Мартина Фитц заявила, что 10 мая в Ахене состоится встреча канцлера Германии Ангелы Меркель, президента Франции Эммануэля Макрона и Порошенко.

    Петр Порошенко в Донбассе
    @poroshenko
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    "Канцлер сыграла важнейшую роль в борьбе за нашу независимость и поддерживала нас в тяжелые времена. Оба лидера только что посетили Соединенные Штаты, и я надеюсь на тесное сотрудничество США с ЕС в вопросе создания миротворческой миссии ООН, а также лучшую координацию в вопросе санкций", — сказал Порошенко в интервью немецкому изданию Focus, отвечая на вопрос, чего он ожидает от встречи с Меркель и Макроном, которая состоится 10 мая в Ахене. Слова Порошенко приводит пресс-служба.

    На вопрос издания, ожидаются ли новые предложения президента России Владимира Путина для урегулирования ситуации в Донбассе после его переизбрания на пост, глава украинского государства сказал, что "это странная точка зрения". "Если Путин постоянно обещает вещи, которых не выполняет, зачем ждать новое предложение?", — заявил президент Украины.

    Порошенко также отметил, что Украина больше не доверяет России. "Я — президент мира. Я мечтаю о мире. Мы прекрасно можем развивать свою страну, если бы не война… Мы совершенно точно не будем нападать на Россию, но будем пользоваться любой возможностью для собственной защиты", — добавил украинский лидер.

    Киев добивается введения в Донбасс миротворцев ООН. Ранее Путин заявлял, что поддерживает идею отправки миротворцев ООН в Украину, но речь может идти только о функции обеспечения безопасности сотрудников ОБСЕ. Киев считает, что миссия ООН должна иметь более широкий мандат и разместиться на всей территории Донбасса вплоть до границы с Россией.

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