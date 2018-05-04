Националисты из ОУН намерены сорвать акцию "Бессмертный полк" в Киеве

КИЕВ, 4 мая — РИА Новости Украина. Киевская горадминистрация зарегистрировала заявку движения "Организация украинских националистов" (ОУН), которая намерена организовать в Киеве 9 мая свое мероприятие и препятствовать проведению акции "Бессмертный полк", сообщили РИА Новости в мэрии.

Акция "Бессмертный полк" проводится в Украине в День Победы, который отмечают 9 мая. Это шествие, во время которого люди несут фотографии своих родственников, участвовавших во Второй мировой войне. Ранее глава полиции Киева Андрей Крищенко сообщил, что 9 мая в Киеве заявлена только одна акция — "Бессмертный полк" с тремя тысячами участников. В то же время лидер партии "Братство" Дмитрий Корчинский в своем фейсбуке уже объявил об акции "Бессмертная дивизия".

Как отмечается в ответе на информационный запрос, зарегистрирована заявка о проведении в Киеве 9 мая с 9.00 по 21.00 добровольческим движением "ОУН "общественного патрулирования улиц с целью предотвращения акции "Бессмертный полк" в центре Киева.

Кроме того, в мэрии сообщили, что зарегистрированы заявки нескольких гражданских организаций на проведение акций, в ходе которых ветераны Второй мировой войны пройдут маршем по центру Киева и возложат цветы к Вечному огню в парке Славы. Заявки на аналогичные акция также подали и некоторые политические партии. Также 9 и 8 мая запланированы праздничные флешмобы, конкурсы, выставки и выступление духовых оркестров.

В прошлом году в Киеве, как и в других городах Украины, 9 мая состоялась акция "Бессмертный полк", в ходе которой ее участники прошествовали с портретами родных, воевавших в Великой Отечественной войне. Акции прошли в условиях запрета властями традиционной символики 9 мая и сопровождались множеством провокаций со стороны радикалов. Полиция сообщила, что за нарушения в ходе акций по всей Украине были задержаны около 90 человек, пострадали более 30 человек. Наиболее масштабные потасовки произошли в Днепре.

ОУН был создан в 2014 году как добровольческий вооруженный батальон, члены которого принимали участие в спецоперации в Донбассе.