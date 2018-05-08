В Украине усилены меры безопасности по случаю Дня памяти и примирения

КИЕВ, 8 мая — РИА Новости Украина. Более 3,5 тысячи правоохранителей будут дежурить в Украине по случаю Дня памяти и примирения, в который поминают жертв Второй мировой войны, сообщается во вторник на сайте Министерства внутренних дел.

По данным МВД, во всех регионах Украины на 8 мая запланировано более 500 мероприятий, участие в которых примут более 84 тысяч человек.

"Публичную безопасность и порядок будут обеспечивать более 3,6 тысячи правоохранителей, среди которых — 235 военнослужащих Национальной гвардии", — говорится в сообщении ведомства.

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В Украине 8 мая отмечают в четвертый раз как День памяти и примирения. Этот праздник учредили в марте 2015 года, таким образом, страна фактически приобщилась к традиции отмечать победу над нацистской Германией по западноевропейскому образцу. Кроме того, в Украине продолжают отмечать День Победы 9 мая, который остается государственным праздником, однако основные официальные мероприятия по случаю окончания войны на государственном уровне проводятся именно 8 мая.