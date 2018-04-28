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    Fitch подтвердило рейтинги Украины

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    Рейтинг долгосрочных выпусков приоритетных необеспеченных облигаций Украины подтвержден на уровне "B-", краткосрочных приоритетных необеспеченных облигаций в национальной валюте – на уровне "B".
    Рейтинговое агентство Fitch Ratings
    RIA News Владимир Песня | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 28 апр — РИА Новости Украина. Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings подтвердило долгосрочные суверенные рейтинги дефолта эмитента (РДЭ) Украины в иностранной и местной валюте на уровне "B-" с прогнозом рейтингов "стабильный", говорится в пресс-релизе агентства.

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    Отмечается, что краткосрочные РДЭ в иностранной и местной валюте подтверждены на уровне "B", "страновый потолок" (риск ограничения перевода иностранной валюты за рубеж и конвертируемости валюты правительством рейтингуемой страны) подтвержден на уровне "B-",

    Рейтинг долгосрочных выпусков приоритетных необеспеченных облигаций Украины подтвержден на уровне "B-", краткосрочных приоритетных необеспеченных облигаций в национальной валюте – на уровне "B".

    "Несмотря на значительный прогресс в области макростабилизации, энергетики, пенсий и борьбы с коррупцией, политические риски для повестки дня реформ связаны с раздробленными политическими силами, ростом популистских голосов и медленным восстановлением после глубокого кризиса", — отмечается в сообщении.

    "Президентские и парламентские выборы запланированы на 2019 год, что увеличит политическую стоимость реформ", — отметило агентство.

    Ранее Fitch Ratings повысило долгосрочный рейтинг дефолта эмитента (РДЭ) в иностранной и национальной валютах НАК "Нафтогаз Украины" до уровня "В-" с предыдущего "ССС".

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