Высокие рейтинги Вакарчука и Зеленского - это миф

Николай Лаврентьев, РИА Новости Украина

Полное разочарование в деятелях, которые пришли к власти на волне Майдана вынуждает украинцев обратить внимание на тех, кто к политике не имеет вообще никакого отношения.

Так, согласно социологическим опросам, в сложившейся ситуации люди в Украине готовы отдать предпочтение даже представителям шоу-бизнеса.

На президентских выборах солист группы "Океан Эльзы" Святослав Вакарчук и руководитель "Студии Квартал-95" Владимир Зеленский получили бы по 6% поддержки избирателей каждый. Тогда как действующий президент Петр Порошенко оказался в президентском рейтинге на шестом месте вместе с главой "Радикальной партии" Олегом Ляшко с результатом 5,5% голосов опрошенных социологами из группы "Рейтинг".

Кроме того, стоит отметить, что за партию Владимира Зеленского "Слуга народа" свои голоса отдали бы 9% респондентов.

О том, насколько успешными в политике могут быть выходцы из шоу-бизнеса, в комментарии РИА Новости Украина рассказал политолог Алексей Якубин.

"В обществе формируется миф под названием "Запрос на новые лица". Но по факту, последние рейтинги показывают, что в реальности украинцы продолжают ориентироваться на старые кадры. Гораздо большую поддержку имеют Анатолий Гриценко, Юрий Бойко, Юлия Тимошенко. А ведь еще недавно казалось, что Вакарчук и Зеленский смогут забрать себе голоса избирателя, который еще не определился. Но по факту, за них голосуют те, кто выступает против всех". Поскольку в опросе "Рейтинга" не было такой графы, то ее заняли звезды шоу-бизнеса", — говорит Якубин.

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По его словам, для того, чтобы человек из шоу-бизнеса или спорта смог стать политиком, ему нужна команда.

"Этот тот случай, когда свита делает короля. Можно вспомнить, того же боксера Виталия Кличко, который строил свою политсилу вокруг "Удара", с целой группой людей вокруг. Когда голосовали за Кличко, то подразумевалось, что это коллектив. С другой стороны, можно привести пример футболиста Андрея Шевченко, который пошел на выборы вместе с Натальей Королевской и партией "Вперед, Украина". Тогда Шевченко не ассоциировался с какой-то командой, а просто воспринимался как известное лицо, которое просто присоединили к Королевской", — отметил политолог.

По мнению Якубина, сегодня Вакарчук с Зеленским не до конца воспринимаются обществом.

"У того же Вакарчука, который уже был в украинской политике, нет ни опыта, ни команды. А на Зеленского пока что играет только кинематографический образ, роль президента в сериале "Слуга народа", — подытожил эксперт.