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    В аэропорту "Борисполь" россиян не впустили в Украину из-за георгиевских лент

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    По словам спикера Госпогранслужбы Олега Слободяна, на просьбу пограничников снять георгиевские ленты с багажа граждане России отреагировали негативно.
    Пограничники в аэропорту Борисполь. Архивное фото
    РИА Новости Украина Евгений Котенко

    КИЕВ, 4 мая — РИА Новости Украина. Пограничники в аэропорту "Борисполь" не впустили в Украину двух граждан России, которые прикрепили георгиевские ленты на свой багаж.

    Георгиевская лента в автомобиле туристов из Белоруссии в Буковеле
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    "Вчера вечером в аэропорт "Борисполь" из Минска прилетели двое молодых людей, мужчина и женщина, граждане РФ. Оба прибыли в личных целях, имели достаточно средств для пребывания в Украине и обратные билеты. Но на багаже туристов были прикреплены георгиевские ленты, которые запрещены в Украине. На просьбу пограничников снять эту символику граждане РФ отреагировали негативно. В связи с этим пограничники отказали данным лицам в пересечении границы, и обратным рейсом они вернулись в Минск", — написал спикер Госпогранслужбы Олег Слободян в Facebook.

    Ранее глава киевской полиции Андрей Крищенко заявлял, что правоохранители готовятся обеспечить охрану порядка во время проведения марша "Бессмертного полка" 9 мая. Он подчеркнул, что коммунистическую символику и георгиевские ленты полицейские будут изымать.

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