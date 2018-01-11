В Буковеле белорусских туристов наказали за георгиевскую ленточку

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Местное издание "Курс" пишет, что туристов обязали выплатить максимальный штраф в размере 2250 гривен.

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Инцидент произошел на горнолыжном курорте "Буковель", где отдыхали белорусские туристы.

Местный депутат Андрей Марийчина сообщил, что пять туристов — трое мужчин и две женщины — прикрепили к лобовому стеклу автомобиля Mercedes георгиевскую ленточку. По его словам, когда местные жители попросили белорусов снять ее, они отказались. К месту конфликта также прибыли правоохранители и ветераны АТО.

Ранее гражданке Молдавии запретили въезд в Украину из-за георгиевской ленты.