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    В Буковеле белорусских туристов наказали за георгиевскую ленточку

    (обновлено: )50309
    Яремчанский городской суд (Ивано-Франковская область) оштрафовал туристов из Белоруссии за использование запрещенной в Украине георгиевской ленточки.
    Георгиевская лента в автомобиле туристов из Белоруссии в Буковеле
    kurs.if.ua

    Видео доступно по ссылке. Внимание! Кадры содержат нецензурную лексику.

    Местное издание "Курс" пишет, что туристов обязали выплатить максимальный штраф в размере 2250 гривен.

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    Инцидент произошел на горнолыжном курорте "Буковель", где отдыхали белорусские туристы.

    Местный депутат Андрей Марийчина сообщил, что пять туристов — трое мужчин и две женщины — прикрепили к лобовому стеклу автомобиля Mercedes георгиевскую ленточку. По его словам, когда местные жители попросили белорусов снять ее, они отказались. К месту конфликта также прибыли правоохранители и ветераны АТО.

    Ранее гражданке Молдавии запретили въезд в Украину из-за георгиевской ленты.

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