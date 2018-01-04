Шуфрич шокировал заявлением: присоединения Крыма к РФ можно было избежать

КИЕВ, 4 янв — РИА Новости Украина. Лидеры Крыма в 2014 году были готовы отступить от своих планов и договорится с Киевом, но все изменило распоряжение и.о. гепрокурора Олега Махницкого.

Об этом в интервью изданию "ГОРДОН" рассказал народный депутат от "Оппозиционного блока" Нестор Шуфрич.

"В ночь, после которой начались необратимые процессы на полуострове, я по просьбе Турчинова вылетел в Крым, встретился с Константиновым и Аксеновым. Последнего я вообще не знал, а с Владимиром у меня хорошие отношения, я же был депутатом Верховного Совета Крыма. Я спросил: "Володь, скажи честно, вы ушли? Что-то поменялось?" Потому что я же из себя дурака строить не хочу. А он: "Нет. Мы, видя, что произошло в Киеве, реально испугались". – "Чего вы хотите?" – "Крымскую конституцию 92-го года без института президента – местного". Я еще рассмеялся: "Конечно, вам же с Аксеновым одну должность на двоих никак не поделить… Это все?" – "Все". Я говорю: "Обещаю, до среды будет новая конституция". Турчинов был на связи все время. Я с Валентинычем переговорил. Ночью, вернувшись, я заехал к Турчинову, сказал: "Ребята готовы, мы договорились, что пятеро крымских депутатов в понедельник вылетают в Киев, до вторника мы согласуем текст конституции Крыма, в среду проголосуем в Верховной Раде, и на этом все закончится", — рассказал Шуфрич.

Как рассказал парламентарий, уже утром он узнал, что и.о. генерального прокурора Олег Махницкий выписал ордер на арест Аксенова и Константинова. Это и стало причиной срыва предыдущих договоренностей.

"Аксенов переподчинил себе все силовые структуры, пошел необратимый процесс. Я, правда, позвонил Констатинову: "Володя, сейчас еду к Турчинову, если мы сможем это как-то урегулировать…" Он говорит: "Нестор, с момента нашего последнего разговора многое поменялось, но давай попробуем". Приехал я к Турчинову – он: "Ну мы же должны как-то публично… " – "Саша, да мы ночью о другом договорились, какая публичность?"Потом оказалось, что генеральный прокурор Махницкий, не согласовав с Турчиновым, обратился в Печерский суд с требованием выписать ордер на арест… и все разрушил! А потом не хватило смелости признать эту ошибку", — рассказал Шуфрич.

Крым был присоединен к РФ в 2014 году. Украина и ее международные партнеры не признают присоединение полуострова к России, признав это аннексией, в связи с чем против Москвы был введен ряд международных санкций.