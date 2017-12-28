Завод Порошенко помешал выводу украинских кораблей из Крыма - Сенченко

КИЕВ, 28 дек — РИА Новости Украина. Администрация "Севастопольского морского завода имени Орджонекидзе" в 2014 году помешала выводу из Крыма украинских боевых кораблей, на тот момент владельцем предприятия был нынешний президент Украины Петр Порошенко, заявил бывший исполняющий обязанности замглавы администрации президента Украины Андрей Сенченко.

Весной 2014 года часть кораблей военно-морских сил Украины по договоренности с российской стороной покинули Крым и передислоцировались в Одессу. В 2015 году "Севастопольский морской завод имени Орджонекидзе" был национализирован властями РФ в пользу Севастополя.

Сенченко в Оболонском районном суде Киева, выступая в качестве свидетеля по уголовному делу против экс-президента Украины Виктора Януковича по обвинению в государственной измене, рассказал, как весной 2014 году занимался вопросом возвращения Украине военных кораблей после мартовского референдума в Крыму.

"На определенном этапе, это было в мае 2014 года, был совершенно дикий эпизод, когда четыре украинские предприятия письменно обратились в оккупационную администрацию Севастополя с требованием не выпускать из бухты украинские корабли, пока они не рассчитаются за ранее выполненые ремонты… Причем долги были копеечные, по 300-400 тысяч гривен (10-15 тысяч долларов по текущему курсу), не миллионные. Не могу сказать, что это было одной из причин, почему там (в Крыму – ред.) осталось боевое ядро (украинского – ред.) флота, но это было одно из причин", — сказал Сенченко.

Он добавил, что среди этих предприятий был «Севастопольский морской завод имени Орджоникидзе». При этом отвечая на уточняющий вопрос известно ли ему, кому принадлежал завод имени Орджоникидзе на тот момент, Сенченко отметил, что «на то время владельцем был Порошенко Петр Алексеевич». По словам Сенченко, в общей сложности из Крыма всего удалось вывести 35 кораблей, катеров и судов военно-морских сил Украины.