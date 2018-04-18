Нардеп предупредил о распаде Украины по сценарию Югославии

КИЕВ, 18 апр — РИА Новости Украина. Депутат Верховной Рады Нестор Шуфрич "Оппозиционный блок" заявил, что политический кризис в Украине может привести к распаду государства.

В эфире телеканала NewsOne нардеп прокомментировал новую инициативу фракции "Народный фронт" о введении дополнительного налога для украинцев, работающих в России. По его мнению, такое решение отрицательно скажется на судьбе огромного количества украинских граждан. Депутат подчеркнул, что те, кто уезжает в Россию на заработки, всего лишь хотят обеспечить свои семьи и "привозят деньги в страну".

Шуфрич подчеркнул, что подобные действия властей могут привести к распаду Украины.

"Ребята, идите с богом. С вашим Порошенко, с вашими этими идиотскими инициативами (…) идите подальше и побыстрее. Потому что я боюсь, что кризис во власти спровоцирует такие решения, которые просто разорвут нашу страну в клочья", — заявил Шуфрич, добавив, что Украину может постигнуть судьба Югославии.

"То, о чем говорят сегодня за границей, в конце концов реализуется, когда скажут: "Да эти украинцы не могут жить в одной стране. Давайте просто: раз и навсегда, как Югославию", — отметил парламентарий.

Он также заявил, что украинская администрация "не имеет права допустить" развала государства, иначе нынешнюю власть просто "проклянут" в будущем.

"Там уже не будет левых, правых, власти, оппозиции. Но, к сожалению, инициатива сегодня в руках власти, а ответственности — ноль", — подытожил Шуфрич.

Это не первое подобное заявление. Ранее бывший лидер движения "Правый сектор" Дмитрий Ярош заявлял, что Украина может распасться до конца 2016 года.