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    Нардеп предупредил о распаде Украины по сценарию Югославии

    (обновлено: )42490
    По мнению Нестора Шуфрича, новая инициатива фракции "Народный фронт" о введении дополнительного налога для украинцев, работающих в России, может привести к распаду Украины.
    Нестор Шуфрич
    Украинское фото

    КИЕВ, 18 апр — РИА Новости Украина. Депутат Верховной Рады Нестор Шуфрич "Оппозиционный блок" заявил, что политический кризис в Украине может привести к распаду государства.

    В эфире телеканала NewsOne нардеп прокомментировал новую инициативу фракции "Народный фронт" о введении дополнительного налога для украинцев, работающих в России. По его мнению, такое решение отрицательно скажется на судьбе огромного количества украинских граждан. Депутат подчеркнул, что те, кто уезжает в Россию на заработки, всего лишь хотят обеспечить свои семьи и "привозят деньги в страну".

    Шуфрич подчеркнул, что подобные действия властей могут привести к распаду Украины.

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    "Ребята, идите с богом. С вашим Порошенко, с вашими этими идиотскими инициативами (…) идите подальше и побыстрее. Потому что я боюсь, что кризис во власти спровоцирует такие решения, которые просто разорвут нашу страну в клочья", — заявил Шуфрич, добавив, что Украину может постигнуть судьба Югославии.

    "То, о чем говорят сегодня за границей, в конце концов реализуется, когда скажут: "Да эти украинцы не могут жить в одной стране. Давайте просто: раз и навсегда, как Югославию", — отметил парламентарий.

    Он также заявил, что украинская администрация "не имеет права допустить" развала государства, иначе нынешнюю власть просто "проклянут" в будущем.

    "Там уже не будет левых, правых, власти, оппозиции. Но, к сожалению, инициатива сегодня в руках власти, а ответственности — ноль", — подытожил Шуфрич.

    Это не первое подобное заявление. Ранее бывший лидер движения "Правый сектор" Дмитрий Ярош заявлял, что Украина может распасться до конца 2016 года.

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