Украинцы будут гнать Порошенко до Можайска - нардеп

КИЕВ, 15 мар — РИА Новости Украина. Власти не примут законопроект об Антикоррупционном суде в связи с тем, что он представляет опасность для президента страны Петра Порошенко, считает депутат Верховной Рады Нестор Шуфрич.

"Я голосовал за создание Антикоррупционного суда и хочу, чтобы судьи были действительно независимыми. Первыми, за кого они возьмутся, будут Порошенко и его окружение. Поэтому на Украине не будет этого суда при нынешнем президенте", — сказал депутат в эфире телеканала NewsOne.

Шуфрич также отметил, что главной угрозой для Порошенко являются жители Украины.

"Угроза для Порошенко — не Гройсман и не Яценюк. Главная угроза для Порошенко — это украинцы, которые будут гнать его ещё до Можайска", — добавил депутат.

Ранее Верховная Рада приняла в первом чтении президентский законопроект о создании Высшего антикоррупционного суда на Украине. Документ еще должен пройти второе чтение. В то же время неправительственная организация по борьбе с коррупцией Transparency International предлагала президенту Украины отозвать документ и доработать его, так как, по ее мнению, он не соответствует рекомендациям Венецианской комиссии. В частности, по мнению организации, законопроект устанавливает нереалистично высокие требования к кандидатам на должность судьи Высшего антикоррупционного суда, что не позволит должным образом провести их отбор.