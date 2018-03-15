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    Украинцы будут гнать Порошенко до Можайска - нардеп

    Тема:

    Политический кризис: страна в тупике (142)

    (обновлено: )1336191
    По словам нардепа Нестора Шуфрича, "угроза для Порошенко - не Гройсман и не Яценюк, главная угроза для Порошенко - это украинцы, которые будут гнать его ещё до Можайска".
    Нестор Шуфрич
    Украинское фото

    КИЕВ, 15 мар — РИА Новости Украина. Власти не примут законопроект об Антикоррупционном суде в связи с тем, что он представляет опасность для президента страны Петра Порошенко, считает депутат Верховной Рады Нестор Шуфрич.

    Верховная рада
    Украинское фото
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    "Я голосовал за создание Антикоррупционного суда и хочу, чтобы судьи были действительно независимыми. Первыми, за кого они возьмутся, будут Порошенко и его окружение. Поэтому на Украине не будет этого суда при нынешнем президенте", — сказал депутат в эфире телеканала NewsOne.

    Шуфрич также отметил, что главной угрозой для Порошенко являются жители Украины.

    "Угроза для Порошенко — не Гройсман и не Яценюк. Главная угроза для Порошенко — это украинцы, которые будут гнать его ещё до Можайска", — добавил депутат.

    Ранее Верховная Рада приняла в первом чтении президентский законопроект о создании Высшего антикоррупционного суда на Украине. Документ еще должен пройти второе чтение. В то же время неправительственная организация по борьбе с коррупцией Transparency International предлагала президенту Украины отозвать документ и доработать его, так как, по ее мнению, он не соответствует рекомендациям Венецианской комиссии. В частности, по мнению организации, законопроект устанавливает нереалистично высокие требования к кандидатам на должность судьи Высшего антикоррупционного суда, что не позволит должным образом провести их отбор.

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