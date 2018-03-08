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    Нардеп предложил заменить слова гимна Украины, на что-то более позитивное

    Тема:

    Политический кризис: страна в тупике (136)

    (обновлено: )45433
    По словам нардеп Нестор Шуфрича, слова "Еще не умерла Украины и слава, и воля" следует заменить на "Будет вечно Украина, ее слава и воля". Депутат пояснил, что после замены текста гимна он будет звучать более позитивно.
    Нестор Шуфрич
    Украинское фото

    КИЕВ, 8 мар — РИА Новости Украина. Текст государственного гимна следует изменить, чтобы он не начинался "трагически", заявил нардеп Нестор Шуфрич в эфире телеканала NewsOne.

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    Украинское фото
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    С 1991 года Украина использовала в качестве гимна песню на слова Павла Чубинского и музыку Михаила Вербицкого "Ще не вмерла Україна". Официально текст был утвержден Верховной Радой в 2003 году, тогда начало гимна изменили на "Еще не умерла Украины и слава, и воля".

    По мнению Шуфрича, слова "Еще не умерла Украины и слава, и воля" следует заменить на "Будет вечно Украина, ее слава и воля". "В тексте гимна уже есть одна правка. И я говорю коллегам, может, внесем еще одну", — сказал он.

    Депутат пояснил, что после замены текста гимна он будет звучать более позитивно. "Мы должны быть запрограммированы на жизнь. На жизнь, а не на то, что еще не умерли", — заявил нардеп.

    Ранее сообщалось, что владелец корпорации "Мироновский хлебопродукт" Юрий Косюк, который является внештатным советником президента Украины, устроил вечеринку на одном из самых дорогих горнолыжных курортов мира — Куршевеле (Франция). В ходе вечеринки Косюка, которого ранее украинский Forbes включал в список долларовых миллиардеров, организаторы устроили торжественный вынос шампанского под гимн Украины.

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