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Безопасность в трех районах – Куйбышевском, Петровском и Киевском, до сих пор под вопросом, там наблюдается активизацию военных действий, - отметили в мэрии Донецка, - значит сроки начала занятий могут быть опять перенесены до стабилизации обстановки.