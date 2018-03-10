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    Александр Шевченко

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 3
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    Александр Шевченко
    Умер депутат ВР седьмого созыва Александр Шевченко
    14:48 15.01.2016
    790
    Александр Шевченко работал в комитете по иностранным делам, был членом Постоянной делегации Украины в Парламентской ассамблее Совета Европы.
    Верховная Рада Украины
    Верховная Рада, недорого… Депутаты поштучно
    08:11 27.11.2014
    418
    Итоги внеочередных парламентских выборов известны: 225 депутатов по партийным спискам и 198 по мажоритарным округам.
    Ситуация в Донецке. Архивное фото
    Учебный год в Донецке начнется 1 октября не во всех районах – мэрия
    13:07 29.09.2014
    155Война в АТО: картина без прикрас.
    Безопасность в трех районах – Куйбышевском, Петровском и Киевском, до сих пор под вопросом, там наблюдается активизацию военных действий, - отметили в мэрии Донецка, - значит сроки начала занятий могут быть опять перенесены до стабилизации обстановки.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
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    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    Мы все идиоты с ограниченной точкой зрения и большим достоинством
    17:14 09.03.2018
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    Нужно быть "идиотом", чтобы не увидеть и не оценить всего масштаба происшедшего со страной за последние четыре года с момента торжества европейского выбора Украины после Революции Достоинства.
    Изумительная девушка-диджей восхищает провокационными снимками 
    21:21 09.03.2018
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    Английская гламурная модель, диджей, музыкальный продюсер и предприниматель Лорен Поуп восхищает поклонников невероятными снимками и красивой фигурой.
    Перед концертами в США Лорак похвасталась отличными формами в наряде без белья
    01:29 10.03.2018
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    На фото заметно, что под полупрозрачный наряд певица не надела белье, и может похвастаться не только стройными ножками, которые выгодно подчеркнуты мини-платьем, но и своими формами.
    Украинцы разбегаются из страны кто-куда: кто виноват?
    12:57 10.03.2018
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    Украинский работодатель сегодня ощущает себя неконкурентным на рынке труда: в Польше или в Чехии даже низкоквалифицированные работники получают в среднем в три раза больше, чем в Украине, считают эксперты.
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