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Еще одно самоубийство, на этот раз экс-губернатора Запорожской области Александра Пеклушенко, наделало много шума. За последние несколько недель он четвертый из числа представителей ПР, который свел счеты с жизнью. Подробнее - в инфографике РИА Новости Украина.