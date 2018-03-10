Обвинительное заключение содержит утверждение, что Пол Манафорт "тайно нанял группу бывших высокопоставленных европейских политиков, чтобы они занимали позиции в пользу Украины, в том числе вели лоббистскую деятельность в США".
Согласно документам, консалтинговая компания, принадлежащая бывшему советнику президента США Полу Манафорту, получила от Партии регионов два перевода: один - в 750 тысяч долларов и другой - более 450 тысяч долларов.
Как рассказал директор НАБУ Артем Сытник, готовятся ряд подозрений по делу "черной бухгалтерии" Партии регионов, расследование производства тесно связано с расследованиями, которые проводятся департаментом специальных расследований ГПУ.
Госдеп признал связь между выплатой Ирану $400 млн и освобождением американских граждан, полиция Бразилии обвинила пловцов из США в обмане, фирма Манафорта проводила лоббистскую кампании в интересах Януковича, а на улицах США появился обнаженный Трамп.
Сергей Лещенко заявил, что политсила фигурирует в "амбарных книгах" ПР как получатель денег. В свою очередь в "Свободе" заявили, что готовы судиться с Лещенко, так как он озвучил неправдивую информацию.
Согласно данным СМИ, Манафорт организовал операцию, которая включала положительное освещение Партии регионов в американской прессе и подрыв мнения о Юлии Тимошенко, которая на тот момент находилась в Качановской колонии.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
Обвинительное заключение содержит утверждение, что Пол Манафорт "тайно нанял группу бывших высокопоставленных европейских политиков, чтобы они занимали позиции в пользу Украины, в том числе вели лоббистскую деятельность в США".
Бывший народный депутат от Партии регионов, бывшая советница Януковича Анна Герман появилась в телеэфире в роли ведущей. Планируется, что она будет вести программу "Субъективные итоги недели" на телеканале NewsOne.
Народный депутат от "Блока Петра Порошенко" Сергей Лещенко назвал фамилии депутатов, которые занимались подкупом народных избранников в парламенте, а также уточнил на что тратила деньги Партия регионов.
Еще одно самоубийство, на этот раз экс-губернатора Запорожской области Александра Пеклушенко, наделало много шума. За последние несколько недель он четвертый из числа представителей ПР, который свел счеты с жизнью. Подробнее - в инфографике РИА Новости Украина.