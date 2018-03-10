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    Партия регионов (Украина)

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 176
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    Александр Ефремов в ходе судебного заседания
    Бывшему главе фракции Партии регионов Ефремову снова продлили арест
    11:01 06.03.2018
    210
    Как сообщает Генеральная прокуратура Украины, арест экс-главы парламентской фракции Партии регионов Александра Ефремова продлен до 3 мая.
    Пол Манафорт
    Манафорт платил европейским политикам от лица партии Януковича - следствие
    00:14 24.02.2018
    230Арест Манафорта: украинский след
    Обвинительное заключение содержит утверждение, что Пол Манафорт "тайно нанял группу бывших высокопоставленных европейских политиков, чтобы они занимали позиции в пользу Украины, в том числе вели лоббистскую деятельность в США".
    Николай Азаров о Петре Порошенко, ФСБ и Партии регионов. Видео
    Азаров об участии Порошенко в создании Партии регионов 
    03:11 18.01.2018
    1341
    Бывший премьер-министр Украины Николай Азаров возмутился утверждению о том, что нынешний президент Петр Порошенко является основателем Партии регионов.
    Освобожденный из авто силовиков Михаил Саакашвили
    Саакашвили: Порошенко был чистильщиком туфель Януковича
    15:23 05.12.2017
    1159Жесткая депортация Саакашвили: что дальше?
    По словам экс-президент Грузии, бывшего главы Одесской обладминистрации Михаила Саакашвили, президент Петр Порошенко был чистильщиком туфель президента Виктора Януковича и основателем Партии регионов.
    Партия регионов. Архивное фото
    Юрист: лучше запрета Партии регионов - уголовные дела на ее членов
    23:10 06.09.2017
    182Горячая осень 2017: новый политсезон
    Эксперт общественной организации «Слово и дело» в эфире «ГС» рассказал, что закон Украины предусматривает девять оснований, по которым суд может принять решение о ликвидации политпартии.
    Партия регионов
    Суд открыл производство по иску о запрете Партии регионов
    20:20 06.09.2017
    432
    Окружной административный суд города Киева открыл производство по делу по иску общественной организации к Министерству юстиции Украины. Судебное заседание назначено на 6 декабря.
    Пол Манафорт
    Манафорт мог получить от Киева и Москвы до $100 млн - СМИ
    05:30 23.08.2017
    512Арест Манафорта: украинский след
    По данным источников, специальный советник ФБР Роберт Мюллер сосредоточился на изучении сложной финансовой картины Пола Манафорта, пытаясь установить, уклонялся ли он от выплаты налогов.
    Пол Манафорт
    Фирма Манафорта уведомила власти США, что работала на Партию регионов
    06:52 28.06.2017
    798Арест Манафорта: украинский след
    Согласно Акту о регистрации иностранных агентов (FARA), граждане и юридические лица США обязаны регистрироваться иностранными агентами, если работают в интересах зарубежных правительств.
    Пол Манафорт
    В США Манафорту грозит расследование за деньги от Партии регионов - СМИ
    18:57 12.04.2017
    108Арест Манафорта: украинский след
    Согласно документам, консалтинговая компания, принадлежащая бывшему советнику президента США Полу Манафорту, получила от Партии регионов два перевода: один - в 750 тысяч долларов и другой - более 450 тысяч долларов.
    Ефремов на заседании суда: от меня до захвата СБУ, как до солнца. Видео
    Ефремов на заседании суда: от меня до захвата СБУ, как до солнца 
    06:14 12.02.2017
    982Дело Ефремова. Первый пошел?
    Старобельский районный суд Луганской области продолжил в четверг рассмотрение уголовного производства в отношении экс-руководителя фракции Партии регионов Александра Ефремова.
    Компартия Украины. Архивное фото
    КПУ до сих пор существует из-за несовершенства закона - Кошель
    15:53 25.01.2017
    135
    Глава Комитета избирателей Украины Алексей Кошель в эфире радиостанции Голос Столицы заявил, что в Украине нужно создать механизмы аннулирования регистрационного свидетельства политический партий.
    Михаил Охендовский
    НАБУ: подтверждена подлинность подписей Охендовского в "амбарной книге" ПР
    02:57 25.12.2016
    657Арест Манафорта: украинский след
    Согласно заявлению НАБУ, на сегодняшний день досудебным расследованием собрано достаточно доказательств, которыми подтверждена оригинальность "амбарной книги", переданной Виктором Трепаком.
    Артем Сытник. Архивное фото
    НАБУ подготовило подозрение Охендовскому по делу о "черной бухгалтерии" ПР
    19:31 10.12.2016
    234Арест Манафорта: украинский след
    Согласно информации директора НАБУ Артема Сытника, провести в деле "черной бухгалтерии" Партии регионов еще одну экономическую экспертизу, на которой настаивают в САП, невозможно.
    Ефремов возмутился решением Печерского суда. Видео
    Ефремов возмутился решением Печерского суда 
    01:28 25.11.2016
    727Дело Ефремова. Первый пошел?
    Печерский районный суд Киева продлил срок содержания под стражей бывшего депутата Верховной рады от Партии регионов Александра Ефремова еще на 60 суток до 22 января 2017 года.
    Арсен Аваков. Архивное фото
    Аваков в четверг передаст НАБУ документы из "черной бухгалтерии" ПР
    15:26 29.09.2016
    264Арест Манафорта: украинский след
    Как сообщил глава Министерства внутренних дел Арсен Аваков, в четверг в Национальное антикоррупционное бюро будут переданы несколько документов из "черной бухгалтерии" ПР.
    Артем Сытник. Архивное фото
    В НАБУ сообщили о выводах экспертиз по "черной бухгалтерии" ПР
    15:47 16.09.2016
    1177Арест Манафорта: украинский след
    Как рассказал директор НАБУ Артем Сытник, готовятся ряд подозрений по делу "черной бухгалтерии" Партии регионов, расследование производства тесно связано с расследованиями, которые проводятся департаментом специальных расследований ГПУ.
    Статуя обнаженного Дональда Трампа в Нью-Йорке
    О чем пишут в мире: признание Госдепа, голый Трамп на улицах
    12:30 19.08.2016
    353Победа Трампа. Ликование и протесты в США.
    Госдеп признал связь между выплатой Ирану $400 млн и освобождением американских граждан, полиция Бразилии обвинила пловцов из США в обмане, фирма Манафорта проводила лоббистскую кампании в интересах Януковича, а на улицах США появился обнаженный Трамп.
    Американский телеведущий Ларри Кинг
    ПР заплатила Ларри Кингу $225 тыс за интервью с Азаровым - нардеп
    11:52 19.08.2016
    164Арест Манафорта: украинский след
    Как заявил народный депутат фракции "Блок Петра Порошенко" Сергей Лещенко, деньги известный американский журналист Ларри Кинг получил из "черной кассы" Партии регионов.
    Митинг Свободы и УКРОПа под Радой 8 декабря 2015
    "Свобода" фигурирует в списках "черной бухгалтерии" Партии регионов - СМИ
    11:30 19.08.2016
    494Арест Манафорта: украинский след
    Сергей Лещенко заявил, что политсила фигурирует в "амбарных книгах" ПР как получатель денег. В свою очередь в "Свободе" заявили, что готовы судиться с Лещенко, так как он озвучил неправдивую информацию.
    Пол Манафорт
    Манафорт организовал тайную операцию по лоббированию Партии регионов - СМИ
    09:54 19.08.2016
    431Арест Манафорта: украинский след
    Согласно данным СМИ, Манафорт организовал операцию, которая включала положительное освещение Партии регионов в американской прессе и подрыв мнения о Юлии Тимошенко, которая на тот момент находилась в Качановской колонии.
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    Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
    16:56 09.03.2018
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    В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
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    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    Савченко пришла на суд к Рубану и отдала ему честь
    15:17 09.03.2018
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    Народному депутату Надежде Савченко также задали вопрос, готова ли она взять Рубана на поруки, на что депутат ответила утвердительно.
    Мы все идиоты с ограниченной точкой зрения и большим достоинством
    17:14 09.03.2018
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    Нужно быть "идиотом", чтобы не увидеть и не оценить всего масштаба происшедшего со страной за последние четыре года с момента торжества европейского выбора Украины после Революции Достоинства.
    Весна Юлии Тимошенко: война или перемирие?
    14:29 09.03.2018
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    Весна-2018 станет для лидера ВО "Батькивщина" Юлии Тимошенко важнейшим этапом в реализации полномасштабного плана по возвращению в большую политику.
    Пол Манафорт
    Манафорт платил европейским политикам от лица партии Януковича - следствие
    00:14 24.02.2018
    230
    Обвинительное заключение содержит утверждение, что Пол Манафорт "тайно нанял группу бывших высокопоставленных европейских политиков, чтобы они занимали позиции в пользу Украины, в том числе вели лоббистскую деятельность в США".
    Александр Ефремов в ходе судебного заседания
    Бывшему главе фракции Партии регионов Ефремову снова продлили арест
    11:01 06.03.2018
    210
    Как сообщает Генеральная прокуратура Украины, арест экс-главы парламентской фракции Партии регионов Александра Ефремова продлен до 3 мая.
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