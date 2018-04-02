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    Суд в Киеве снял с рассмотрения дело о запрете Партии регионов

    (обновлено: )16310
    Истец по данному делу просил суд обязать министерство юстиции все же обратиться с соответствующей просьбой в суд и отменить государственную регистрацию партии.
    Партия регионов
    РИА Новости Украина Сергей Тышковец

    КИЕВ, 2 мар — РИА Новости Украина. Окружной административный суд Киева прекратил рассмотрение дела о запрете Партии регионов, так как истец отозвал свое заявление.

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    Об этом сообщает пресс-служба суда в понедельник.

    Отмечается, что ранее общественная организация "Всеукраинское бюро расследования" подала в суд иск с требованием признать противоправным бездействие Министерства юстиции касательно запрета Партии регионов. Как утверждали в ОО, Минюст отказывался обращаться в Окружной админсуд Киева с просьбой запретить деятельность политической партии "Партия регионов". Об этом министерство якобы сказало организации в своем письме-ответе.

    Истец просил суд обязать министерство все же обратиться с соответствующей просьбой в суд и отменить государственную регистрацию партии.

    "В судебном заседании Окружной административный суд города Киева рассмотрел ходатайство истца об отзыве административного иска. После выхода из совещательной комнаты суд огласил решение — оставить без рассмотрения административный иск", — отметил во время заседания судья Владимир Келеберда.

    Ранее сообщалось, что Старобельский районный суд Луганской области продлил до 3 мая содержания под стражей экс-главы парламентской фракции Партии регионов Александра Ефремова.

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