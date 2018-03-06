Бывшему главе фракции Партии регионов Ефремову снова продлили арест

КИЕВ, 6 мар — РИА Новости Украина. Старобельский районный суд Луганской области продлил до 3 мая содержания под стражей экс-главы парламентской фракции Партии регионов Александра Ефремова.

Соответствующее решение суд принял накануне, сообщает Генеральная прокуратура во вторник.

"Судебное разбирательство в уголовном производстве продолжается, следующее заседание состоится 06.03.2018 в 10.00", — говорится в сообщении ГПУ.

Ранее Защита апеллировала к длительному нахождению под стражей подсудимого (более полутора лет) и безосновательности обвинений в адрес Ефремова. Суд не принял во внимание доводы защиты.

Процесс над Ефремовым находится на стадии допроса свидетелей.

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Напомним, 4 января прошлого года года Генпрокуратура направила в суд обвинительный акт в отношении Александра Ефремова. Его обвиняют в организации захвата здания Луганской ОГА (ч. 3 ст. 27, ст. 341 УК Украины); в пособничестве в захвате Управления Службы безопасности Украины в Луганской области (ч. 5 ст. 27, ст. 341 УК Украины).

Также Ефремова обвиняют в совершении умышленных действий с целью изменения границ территории и государственной границы Украины в нарушение порядка, установленного Конституцией Украины, лицом, которое является представителем власти, по предварительному сговору группой лиц, что повлекло тяжкие последствия (ч. 3 ст. 110 УК Украины); организационном и ином содействии созданию и деятельности террористической организации "Луганская народная республика" (ч. 1 ст. 258-3 УК Украины); государственной измене (ч. 1 ст. 111 УК Украины). Сам Ефремов свою вину категорически отрицает.

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Напомним, в апреле сообщалось, что Киев получил от Федерального бюро расследований США информацию о выводе экс-главой парламентской фракции Партии регионов Александром Ефремовым из Украины миллионов долларов.