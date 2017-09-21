Блеск, нищета и перспективы "Оппоблока" (экс-"регионалов")

Денис Гаевский, исследователь краха Партии регионов

На днях стало известно, что Печерский районный суд Киева арестовал на 2 месяца экс-министра юстиции Лавриновича. Более года под арестом находится другой видный экс-"регионал" Ефремов.

Сложно понять, почему Лавринович и Ефремов, имея все возможности эмигрировать, продолжали оставаться в Украине. Быть может, мыслят категориями 2005 года, когда удалось договориться? Но ведь нынешние власть придержащие уже далеко не единожды демонстрировали собственную недоговороспособность. Тут, конечно, стоит вспомнить и о катастрофическом сужении "кормовой базы", и о выписанной определенными западными кругами индульгенции на осуществление политического насилия.

В принципе, если взглянуть на список высокопоставленных бывших "регионалов" (а также тех, кто занимал высокие посты в эпоху Януковича-Азарова, не будучи в Партии регионов), то уголовному преследованию не подвергаются лишь те, кто встроился в "Оппозиционный блок" (за исключением Добкина и лишенного депутатской неприкосновенности Новинского). Видимо, этим во многом объясняется та сервильность, которую проявляет "Оппозиционный блок" к "новой честной власти" (равно как и не стоит забывать об интересах крупного капитала, чьи представители инсталлированы в "ОБ"). Оппозиционность "Оппоблока" необходимо рассматривать под большим микроскопом, а всю их нехитрую идеологию можно свести к трем тезисам:

— вернуть все, как при Януковиче, но без Януковича;

— вернуть все, как при Манафорте, но без Трампа;

— интеграция в ЕС, но за счет ресурсов РФ.

Если "Оппоблок" будет продолжать в том же духе, то к ближайшим выборам их рейтинги рискуют сравняться с процентом жирности самого дешевого кефира, а их вчерашние избиратели предпочтут "За життя" и прочие политпроекты.

Читайте также: Угрозы для Порошенко. Что задумала оппозиция

Вообще же, Партия регионов, на осколках которой сконструирован "Оппозиционный блок", – удивительный пример того, как можно бездарно проиграть все, обладая колоссальным ресурсным перевесом над оппонентами. Если бы нынешние "оппоблоковцы" и экс-"регионалы" в первом квартале 2014 года потратили хотя бы часть денег, которые ныне выделяются на адвокатов и внесение залогов, на купирование общеизвестных процессов, они бы могли находиться у власти если не вечно, то еще долгие-долгие годы.

В целом, деструктивные процессы в Партии регионов начались в 2012-2013, которые привели к тому, что партия рассыпалась одномоментно, словно карточный домик, зимой-весной 2014.

Во-первых, с приходом к власти Януковича в ущерб качеству стал резко увеличиваться количественный состав партии, ставшей крупнейшей в Европе (за исключением "Единой России"), порядка 1,5 млн членов, но весьма аморфной и бюрократизированной. Аморфность ПР подтверждается и тем, что ее экс-представители пополнили состав таких фракций как "БПП-Солидарность", "Возрождение", "Воля народа", "Оппоблок" в нынешнем созыве Рады; в местных советах гамма еще более пестрая.

Во-вторых, бизнес-крыло ПР развернуло курс на евроинтеграцию, что отвернуло от партии многих сторонников. Вместе с тем, заручиться поддержкой западных кругов ПР так и не смогла, а Москва скептически относилась к провозгласившим курс на безальтернативную евроинтеграцию "регионалам".

В-третьих, имел место конфликт, проявлявшийся вплоть до уровня районных и поселковых парторганизаций, между штабными и партийными структурами, возглавляемые Клюевым, секретарем СНБО, и Левочкиным, главой Администрации президента, соответственно; противостояние между Клюевым и Левочкиным выплеснулось на улицу в формате Евромайдана, однако об этом до сих пор не в курсе "патриотическая общественность". Работа партийных ячеек на местах в значительной степени была дезорганизована – достаточно вспомнить выборы в Раду по мажоритарным округам Киева в 2012 году, когда ПР отдала мандаты националистическим силам.

Читайте также: Явление Михо. Как Саакашвили столицу "спасал"

Летом 2014 года, после провальных для ПР выборов в Киевский городской совет, Борис Колесников повесил на партию большой амбарный замок, законсервировав ее до лучших времен. 6 декабря 2017 в Окружном административном суде Киева состоится рассмотрение иска о запрете Партии регионов – учитывая, что нынешние власть предержащие (приложившие руку к созданию партии и занимавшие высокие посты в эпоху Януковича) на протяжении последних лет делали все возможное для демонизации "регионалов" (и сумели добиться определенных успехов – на последних выборах многие избиратели голосовали по принципу "пускай и маргинал, абы не экс-"регионал"), решение суда предугадать несложно.

Как бы там ни было, но запрет Партии регионов станет хорошим напоминанием нынешним правителям, уверовавшим, равно как и "регионалы" в свое время, что пришли к власти навсегда.