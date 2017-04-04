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    Киев получил от ФБР данные о выводе Ефремовым крупных средств из Украины

    Тема:

    Дело Ефремова. Первый пошел? (651)

    (обновлено: )17
    Согласно полученной в рамках международного сотрудничества информации ФБР США Александр Ефремов, начиная с июня 2006 года, через ОАО "Укркомункбанк" осуществлял перечисление значительных сумм денежных средств.
    Александр Ефремов на заседании Апелляционного суда
    Украинское фото

    КИЕВ, 4 апр — РИА Новости Украина. Киев получил от Федерального бюро расследований США информацию о выводе экс-главой парламентской фракции Партии регионов Александром Ефремовым из Украины миллионов долларов.

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    В январе Генпрокуратура Украины направила в суд обвинительный акт в отношении Ефремова. Речь идет об обвинении по ряду статей, в том числе о "государственной измене". Ефремов также подозревается в завладении имуществом госпредприятия "Луганскуголь" путем злоупотребления служебным положением. Ранее суд в Луганской области продлил ему арест до 28 апреля.

    Ефремов на заседании суда: от меня до захвата СБУ, как до солнца. Видео
    Канал "Громадське ТВ" на Youtube
    Ефремов на заседании суда: от меня до захвата СБУ, как до солнца

    "Согласно полученной в рамках международного сотрудничества информации Федерального бюро расследований США… (Ефремов), начиная с июня 2006 года, через ОАО "Укркомункбанк" осуществлял перечисление значительных сумм денежных средств, которые измеряются миллионами долларов США, фирмам-нерезидентам Украины, которые являются подконтрольными ему же", — говорится в судебном определении Печерского районного суда Киева, опубликованном в едином реестре судебных решений.

    Ефремов был задержан в июле 2016 года в киевском аэропорту "Борисполь", откуда, по данным Генпрокуратуры Украины, пытался вылететь в Австрию. В декабре 2016 года Генпрокуратура завершила досудебное расследование уголовного дела против Ефремова "о посягательстве на территориальную целостность".

    Также Ефремова обвиняют в организации захвата здания Луганской областной государственной администрации, пособничестве в захвате здания управления СБ Украины в Луганской области, совершении умышленных действий с целью изменения границ территории и госграницы страны, содействии в создании и деятельности самопровозглашенной Луганской народной республики.

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