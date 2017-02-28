наверх
28.02.201712:14
Курсы валют НБУ
  • EUR28.64+ 0.02
  • USD27.05+ 0.08
Рубрики
Ещё
    Политика

    Суд продлил арест Ефремову

    Тема:

    Дело Ефремова. Первый пошел? (648)

    (обновлено: )11
    Старобельский районный суд Луганской области постановил удовлетворить ходатайство прокурора о продлении срока содержания под стражей Александра Ефремова до 28 апреля включительно.
    Александр Ефремов. Архивное фото
    Евгений Солодко/Facebook

    КИЕВ, 28 фев — РИА Новости Украина. Старобельский районный суд Луганской области продлил арест экс-руководителю парламентской фракции Партии регионов Александру Ефремову до 28 апреля, сообщается на его странице в Facebook.

    "Суд постановил удовлетворить ходатайство прокурора Кожуховского о продлении срока содержания под стражей Ефремова Александра Сергеевича до 28 апреля 2017 включительно", — сказано в сообщении.

    Судебная власть Украины/Скриншот
    Заседание суда по делу Александра Ефремова 28 февраля 2017

    В январе Генпрокуратура направила в суд обвинительный акт в отношении экс-главы парламентской фракции Партии регионов. Речь идет об обвинении по ряду статей, в том числе о "государственной измене". Также его обвиняют в организации захвата здания Луганской областной государственной администрации, пособничестве в захвате здания управления СБ Украины в Луганской области, совершении умышленных действий с целью изменения границ территории и госграницы страны, содействии в создании и деятельности самопровозглашенной Луганской народной республики. Кроме того, Ефремов подозревается в завладении имуществом госпредприятия "Луганскуголь" путем злоупотребления служебным положением.

    Смотрите также: "Экскурсия" в камеру экс-"регионала" Ефремова

    Ефремов был задержан в июле 2016 года в киевском аэропорту "Борисполь", откуда, по данным Генпрокуратуры Украины, пытался вылететь в Австрию. В декабре 2016 года Генпрокуратура завершила досудебное расследование уголовного дела против Ефремова "о посягательстве на территориальную целостность".

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Самое читаемое
    • Читаемое
    • За сутки
    Темы дня
    В Киеве обрушился аварийный мост на Шулявском путепроводе
    Обрушение автомобильного моста в Киеве
    Агитационный щит политической партии "Оппозиционный блок" на одной из улиц Киева.
    Блокада Донбасса: ультиматум ДНР и ЛНР
    Владимир Рубан и Надежда Савченко в колонии в Макеевке
    Визит Савченко и Рубана в ДНР
    Актриса "Эмма Стоун", победившая в номинации "Лучшая актриса"
    "Оскар-2017". Победители