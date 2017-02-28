Суд продлил арест Ефремову

КИЕВ, 28 фев — РИА Новости Украина. Старобельский районный суд Луганской области продлил арест экс-руководителю парламентской фракции Партии регионов Александру Ефремову до 28 апреля, сообщается на его странице в Facebook.

"Суд постановил удовлетворить ходатайство прокурора Кожуховского о продлении срока содержания под стражей Ефремова Александра Сергеевича до 28 апреля 2017 включительно", — сказано в сообщении.

Судебная власть Украины/Скриншот Заседание суда по делу Александра Ефремова 28 февраля 2017

В январе Генпрокуратура направила в суд обвинительный акт в отношении экс-главы парламентской фракции Партии регионов. Речь идет об обвинении по ряду статей, в том числе о "государственной измене". Также его обвиняют в организации захвата здания Луганской областной государственной администрации, пособничестве в захвате здания управления СБ Украины в Луганской области, совершении умышленных действий с целью изменения границ территории и госграницы страны, содействии в создании и деятельности самопровозглашенной Луганской народной республики. Кроме того, Ефремов подозревается в завладении имуществом госпредприятия "Луганскуголь" путем злоупотребления служебным положением.

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Ефремов был задержан в июле 2016 года в киевском аэропорту "Борисполь", откуда, по данным Генпрокуратуры Украины, пытался вылететь в Австрию. В декабре 2016 года Генпрокуратура завершила досудебное расследование уголовного дела против Ефремова "о посягательстве на территориальную целостность".