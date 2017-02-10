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    "Экскурсия" в камеру экс-"регионала" Ефремова

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    Дело Ефремова. Первый пошел? (645)

    (обновлено: )37502
    Журналисты побывали в камере экс-главы фракции Партии регионов Александра Ефремова в Старобельском СИЗО. Экс-"регионал" встретил их в теплой куртке, спортивных штанах и валенках.
    ТСН/Youtube

    В сюжете ТСН говорится, что камера Ефремова расположена на третьем, последнем этаже СИЗО. Местные "сидельцы" называют ее "пентхаузом". 

    Камера площадью четыре квадратных метра рассчитана на двоих, но по нормативам она не выдержит двоих, уточнил экс-"регионал". Там есть двухэтажная кровать, умывальник, туалет, стол и полка с книгами.

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    "Сплю на нижних (нарах), подтягиваюсь на верхних, чтобы хоть как-то держать себя в форме", — рассказал Ефремов, добавив, что глава "Батькивщины" Юлия Тимошенко содержалась в местах ограничения свободы с лучшими условиями.

    Старобельский районный суд Луганской области 9 февраля продолжил рассмотрение уголовного производства в отношении Ефремова. В ходе заседания суд удовлетворил ходатайство защиты экс-нардепа о его освобождении из стеклянной кабины на период слушания дела. 

    Александр Ефремов/Facebook
    Александр Ефремов в зале суда вне стеклянной кабины

    В январе Генпрокуратура направила в суд обвинительный акт в отношении экс-главы парламентской фракции ПР. Речь идет об обвинении по ряду статей, в том числе о "государственной измене". Также его обвиняют в организации захвата здания Луганской областной государственной администрации, пособничестве в захвате здания управления СБУ в Луганской области, совершении умышленных действий с целью изменения границ территории и госграницы страны, содействии в создании и деятельности самопровозглашенной Луганской народной республики.

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