Суд признал необоснованным арест Ефремова - адвокат

КИЕВ, 15 мар — РИА Новости Украина. Апелляционный суд Киева признал необоснованным подозрение экс-главы парламентской фракции Партии регионов Александра Ефремова по статье Уголовного кодекса, в соответствии с которой он был арестован, сообщил в среду его адвокат Андрей Смирнов.

В январе Генпрокуратура Украины направила в суд обвинительный акт в отношении Ефремова. Речь идет об обвинении по ряду статей, в том числе о "государственной измене". Также его обвиняют в организации захвата здания Луганской облгосадминистрации, пособничестве в захвате здания управления СБУ в Луганской области, совершении умышленных действий с целью изменения границ территории и госграницы страны, содействии в создании и деятельности самопровозглашенной ЛНР. Кроме того, Ефремов подозревается в завладении имуществом госпредприятия "Луганскуголь" путем злоупотребления служебным положением.

"Апелляционный суд Киева своим решением признал необоснованным подозрение Александру Ефремову в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного частью пятой статьи 191 УК Украины и, соответственно, избранную меру пресечения в виде содержания под стражей по этой статье", — написал Смирнов в Facebook в среду.

Речь идет о присвоении, растрате имущества или завладении им путем злоупотребления служебным положением.

"Следует отметить, что именно эта статья стала основанием для незаконного задержания Александра Ефремова, вручения ему уведомления о подозрении и избрании меры пресечения в виде содержания под стражей", — добавил Смирнов.

Ранее Старобельский районный суд Луганской области продлил Ефремову арест до 28 апреля. Сам он настаивает на своей невиновности.