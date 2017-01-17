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    Политика

    ГПУ: суд продлил арест Ефремова до 17 марта

    Тема:

    Дело Ефремова. Первый пошел? (643)

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    В ГПУ сообщили, что следующее заседание по делу Ефремова в суде Луганской области состоится 24 января, а сам экс-лидер парламентской фракции Партии регионов арестован до 17 марта.
    Александр Ефремов на заседании Апелляционного суда
    Украинское фото

    КИЕВ, 17 янв — РИА Новости Украина. Старобельский районный суд Луганской области продлил до 17 марта срок содержания под стражей бывшего лидера парламентской фракции Партии регионов Александра Ефремова, сообщила пресс-секретарь генерального прокурора Украины Лариса Сарган на своей странице в Facebook.

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    Соответствующее решение по ходатайству стороны обвинения принято судом во вторник. В ГПУ отметили, что следующее заседание по делу Ефремова в суде Луганской области состоится 24 января.

    Ранее адвокат Ефремова Александр Мельников заявил, что в Старобельском суде  прокуратура пытается незаконно продлить содержание под стражей его подзащитного.

    В январе Генпрокуратура направила в суд обвинительный акт в отношении экс-главы парламентской фракции Партии регионов. Речь идет об обвинении по ряду статей, в том числе о "государственной измене". Также его обвиняют в организации захвата здания Луганской областной государственной администрации, пособничестве в захвате здания управления СБУ в Луганской области, совершении умышленных действий с целью изменения границ территории и госграницы страны, содействии в создании и деятельности самопровозглашенной Луганской народной республики.

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    Ефремов был задержан в июле 2016 года в киевском аэропорту "Борисполь", откуда, по данным Генпрокуратуры Украины, пытался вылететь в Австрию. Сейчас политик находится под арестом до 22 января 2017 года. Однако защита обжаловала решение суда о продлении ему ареста, рассмотрение этой апелляции было запланировано на 17 января. Также против Ефремова передано в суд дело о злоупотреблении служебным положением и служебном подлоге (касается принятия в парламенте так называемых "диктаторских законов" 16 января 2014 года). Заседание суда по этому делу запланировано на 26 января.

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