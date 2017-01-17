В суде пытаются незаконно продлить содержание под стражей Ефремова - адвокат

КИЕВ, 17 янв — РИА Новости Украина. В Старобельском суде Луганской области прокуратура пытается незаконно продлить содержание под стражей экс-главы парламентской фракции Партии регионов Александра Ефремова, заявил его адвокат Александр Мельников.

"В данный момент в Старобельском суде, грубо нарушив принципы национального и международного права, пытаются незаконно продлить содержание под стражей Александра Ефремова. Именно для этого дело было передано в Луганскую область с нарушением правил подсудности, предусмотренных действующим уголовно-процессуальным законодательством и с грубым нарушением права на защиту Александра Ефремова", — сообщил Мельников.

"Происходит беззаконие. Апелляционный суд города Киева обязал прокурора Кожуховского обеспечить явку Ефремова А.С. на судебное заседание в Апелляционный суд г. Киева, который сегодня в пятый раз собирается рассмотреть вопрос содержания Ефремова под стражей", — подчеркнул адвокат.

По его словам, судебная коллегия состоит из пяти судей. В данном заседании будут принимать участие все без исключения адвокаты Александра Ефремова: Александр Мельников, Александр Лысак, Евгений Солодко, Андрей Смирнов и их французский коллега Максим Сесье, представляющий интересы Ефремова в ЕСПЧ.

"Это крайне важное заседание суда, так как на нем решается вопрос законности содержания оппозиционного политика под стражей, — отметил Мельников. Он также добавил, что сегодня, 17 января, в 9 утра все защитники Ефремова были извещены о том, что Высший специализированный суд Украины назначил рассмотрение ходатайства защиты об определении подсудности уголовного производства в отношении Александра Ефремова на 19 января, на 9.30.

"Все эти обстоятельства свидетельствуют о том, что попытка прокуратуры продолжить незаконное содержание Александра Ефремова под стражей грубо противоречит требованиям национального законодательства и Европейской конвенции по правам человека", — подчеркнул адвокат.

В январе Генпрокуратура направила в суд обвинительный акт в отношении экс-главы парламентской фракции Партии регионов. Речь идет об обвинении по ряду статей, в том числе о "государственной измене". Также его обвиняют в организации захвата здания Луганской областной государственной администрации, пособничестве в захвате здания управления СБУ в Луганской области, совершении умышленных действий с целью изменения границ территории и госграницы страны, содействии в создании и деятельности самопровозглашенной Луганской народной республики.

Ефремов был задержан в июле 2016 года в киевском аэропорту "Борисполь", откуда, по данным Генпрокуратуры Украины, пытался вылететь в Австрию. Сейчас политик находится под арестом до 22 января 2017 года. Однако защита обжаловала решение суда о продлении ему ареста, рассмотрение этой апелляции было запланировано на 17 января. Также против Ефремова передано в суд дело о злоупотреблении служебным положением и служебном подлоге (касается принятия в парламенте так называемых "диктаторских законов" 16 января 2014 года). Заседание суда по этому делу запланировано на 26 января.