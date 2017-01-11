Пресс-секретарь Луценко сравнила условия в его СИЗО с изолятором Ефремова

КИЕВ, 10 янв — РИА Новости Украина. Пресс-секретарь генерального прокурора Юрия Луценко Лариса Сарган сравнила условия его содержания в СИЗО с условиями содержания бывшего главы фракции Партии регионов в Верховной Раде Александра Ефремова.

Адвокаты Ефремова ранее пожаловались СМИ, что их подзащитный находится под арестом в одиночной камере с искусственным освещением. Вскоре СБУ выступила с официальным заявлением, в котором опровергла информацию о "нечеловеческих условиях содержания" экс-"регионала".

"Адвокаты Ефремова жалуются на условия содержания их подзащитного в ИВС СБУ. Видите ли, дневного света не хватает. Хотя официально за все время пребывания под стражей ни Ефремов, ни его адвокаты не подали ни одной жалобы, в том числе на условия содержания. "Александр Ефремов находится в стандартной двухместной камере площадью 13,5 квадратных метров, которая оборудована всем необходимым. Окно с форточкой свободно открывается по желанию задержанного". Это из официального сообщения пресс-службы СБУ", — написала Сарган на своей странице в Facebook.

Она также опубликовала выдержки из книги нынешнего генпрокурора, посвященной его пребыванию в местах лишения свободы: "Камера — девять квадратных метров на четыре человека. Двое нар — одни обычные, другие — двухуровневые. Заходишь, полшага вправо — сразу параша… Камера очень высокая — под четыре метра. Поэтому лампочки под потолком практически не видно. Еще где-то там наверху окно, под ним — привинчен к полу железный столик. На этом окне четыре слоя решетки: решетки, сетка, решетка, сетка. И прямо на решетке висят гроздья пакетов с продуктами — там холодно, а холодильника в камере нет. Как там у Рыльского: "Мороз угрозы пишет на окне". Но мое окно еще и наполовину разбито, оттуда целую ночь на голову сыплет снегом".

"Это отрывок из книги Юрия Луценко "По обе стороны колючей проволоки" про расстрельную камеру в Лукьяновском СИЗО, в которой он содержался почти два года. Почувствуйте разницу…" — добавила Сарган.

Юрий Луценко обвинялся по статьям "завладение госимуществом" и "превышение служебных полномочий". В местах лишения свободы (в СИЗО и в исправительной колонии) он находился с конца декабря 2010 по начало апреля 2013 года.

В январе Генпрокуратура направила в суд обвинительный акт в отношении Александра Ефремова. Речь идет об обвинении по целому ряду статей, в том числе по статье "государственная измена". Также его обвиняют в организации захвата здания Луганской областной государственной администрации, пособничестве захвату здания управления СБУ в Луганской области, совершении умышленных действий с целью изменения границ территории и государственной границы Украины, содействии в создании и деятельности самопровозглашенной ЛНР.

Ефремов был задержан 30 июля 2016 года в киевском аэропорту "Борисполь", откуда, по данным Генпрокуратуры, он пытался вылететь в Австрию.