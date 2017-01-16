В Луганской области начался суд по делу Ефремова

КИЕВ, 16 янв — РИА Новости Украина. В Старобельском районном суде Луганской области начался суд по делу экс-главы фракции Партии регионов Александра Ефремова, сообщает пресс-секретарь Генпрокурора Лариса Сарган на своей странице в Facebook.

"В Старобельском районном суде Луганской области началось рассмотрение дела А.Ефремова по сути", — написала Сарган.

В январе Генпрокуратура направила в суд обвинительный акт в отношении Александра Ефремова. Речь идет об обвинении по целому ряду статей, в том числе по статье "государственная измена". Также его обвиняют в организации захвата здания Луганской областной государственной администрации, пособничестве захвату здания управления СБУ в Луганской области, совершении умышленных действий с целью изменения границ территории и государственной границы Украины, содействии в создании и деятельности самопровозглашенной ЛНР.

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Ефремов был задержан 30 июля 2016 года в киевском аэропорту "Борисполь", откуда, по данным Генпрокуратуры, он пытался вылететь в Австрию.