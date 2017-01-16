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    В Луганской области начался суд по делу Ефремова

    Тема:

    Дело Ефремова. Первый пошел? (639)

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    Как написала пресс-секретарь Генпрокурора Лариса Сарган на своей странице в Facebook, в Старобельском районном суде Луганской области началось рассмотрение дела Ефремова по сути.
    Александр Ефремов на заседании суда. Архивное фото
    Украинское фото

    КИЕВ, 16 янв — РИА Новости Украина. В Старобельском районном суде Луганской области начался суд по делу экс-главы фракции Партии регионов Александра Ефремова, сообщает пресс-секретарь Генпрокурора Лариса Сарган на своей странице в Facebook.

    "В Старобельском районном суде Луганской области началось рассмотрение дела А.Ефремова по сути", — написала Сарган.

    В январе Генпрокуратура направила в суд обвинительный акт в отношении Александра Ефремова. Речь идет об обвинении по целому ряду статей, в том числе по статье "государственная измена". Также его обвиняют в организации захвата здания Луганской областной государственной администрации, пособничестве захвату здания управления СБУ в Луганской области, совершении умышленных действий с целью изменения границ территории и государственной границы Украины, содействии в создании и деятельности самопровозглашенной ЛНР.

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    Ефремов был задержан 30 июля 2016 года в киевском аэропорту "Борисполь", откуда, по данным Генпрокуратуры, он пытался вылететь в Австрию.

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