"Оппозиционный блок" потребовал освободить Ефремова

КИЕВ, 16 янв — РИА Новости Украина. Фракция Верховной Рады Украины "Оппозиционный блок" требует освободить из-под стражи экс-главу парламентской фракции Партии регионов Александра Ефремова, который подозревается в государственной измене, сообщила в понедельник пресс-служба политсилы.

Старобельский районный суд Луганской области в понедельник объявил перерыв до 17 января в подготовительном судебном заседании по делу против Ефремова. Ранее Печерский районный суд Киева продлил срок содержания Ефремова под стражей до 22 января.

"Оппозиционный блок" протестует против намеренного затягивания заседания Печерского суда по изменению меры пресечения Александру Ефремову. Судебные заседания до трех часов ночи – это сознательные пытки, которым подвергают оппозиционного политика. Мы готовы взять на поруки нашего бывшего коллегу и требуем его немедленного освобождения из-под стражи", — говорится в заявлении партии.

В партии уверены, что Генпрокуратура не предоставила доказательств вины Ефремова, потому что "таких доказательств не существует". "Политическое преследование оппозиционного политика недопустимо в демократическом обществе", — отмечается в заявлении.

В январе Генпрокуратура направила в суд обвинительный акт в отношении экс-главы парламентской фракции Партии регионов. Речь идет об обвинении по ряду статей, в том числе о "государственной измене". Также его обвиняют в организации захвата здания Луганской областной государственной администрации, пособничестве в захвате здания управления СБУ в Луганской области, совершении умышленных действий с целью изменения границ территории и госграницы страны, содействии в создании и деятельности самопровозглашенной Луганской народной республики.

Ефремов был задержан в июле 2016 года в киевском аэропорту "Борисполь", откуда, по данным Генпрокуратуры Украины, пытался вылететь в Австрию. Сейчас политик находится под арестом до 22 января 2017 года. Однако защита обжаловала решение суда о продлении ему ареста, рассмотрение этой апелляции было запланировано на 17 января. Также против Ефремова передано в суд дело о злоупотреблении служебным положением и служебном подлоге (касается принятия в парламенте так называемых "диктаторских законов" 16 января 2014 года). Заседание суда по этому делу запланировано на 26 января.