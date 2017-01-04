Дело против Ефремова направлено в суд - ГПУ

КИЕВ, 4 янв — РИА Новости Украина. Обвинительный акт в отношении экс-главы фракции Партии регионов Александра Ефремова направлен в суд, сообщил генеральный прокурор Юрий Луценко.

"Управлением по расследованию преступлений, совершенных преступными организациями, Генеральной прокуратурой Украины 4 января 2017 года направлен в суд обвинительный акт в уголовном производстве по Ефремову о совершении им ряда преступлений", — написал Луценко на своей странице в Facebook.

Ефремов был задержан 30 июля в киевском аэропорту "Борисполь", откуда, по данным Генпрокуратуры, пытался вылететь в Австрию. Генпрокуратура подозревает его в совершении умышленных действий с целью изменения границ Украины, а также в причастности к созданию самопровозглашенной Луганской народной республики.

Кроме того, Ефремов подозревается в завладении имуществом госпредприятия "Луганскуголь" путем злоупотребления служебным положением.

В декабре 2016 года Генпрокуратура завершила досудебное расследование уголовного дела Ефремова "о посягательстве на территориальную целостность".

Ранее защита экс-главы фракции Партии регионов в Верховной Раде Александра Ефремова обжаловала решение суда о продлении ему ареста до 22 января 2017 года.