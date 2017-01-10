ЕСПЧ принял к рассмотрению иск Ефремова – адвокат

КИЕВ, 10 янв — РИА Новости Украина. Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) принял к рассмотрению иск бывшего главы фракции Партии регионов в Верховной Раде Александра Ефремова относительно законности его ареста. Об этом сообщил французский адвокат Ефремова Максим Сасье в интервью агентству "Українськi новини".

"Пока что существует 1 жалоба, которая уже зарегистрирована и сейчас рассматривается. Мы ждем украинских судов, поскольку без решения украинского суда я не могу обратиться в ЕСПЧ…", – сказал он. По словам адвоката, данная жалоба касается помещения политика Ефремова под стражу.

Защита намерена подать еще одну жалобу и ожидает решения Апелляционного суда Киева относительно законности продления содержания под стражей Ефремова до 6 месяцев, добавил Сасье.

Ефремов был задержан 30 июля в киевском аэропорту "Борисполь", откуда, по данным Генпрокуратуры, пытался вылететь в Австрию. Генпрокуратура подозревает его в совершении умышленных действий с целью изменения границ Украины, а также в причастности к созданию самопровозглашенной Луганской народной республики.

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Кроме того, Ефремов подозревается в завладении имуществом госпредприятия "Луганскуголь" путем злоупотребления служебным положением.

В декабре 2016 года Генпрокуратура завершила досудебное расследование уголовного дела Ефремова "о посягательстве на территориальную целостность".

Ранее защита экс-главы фракции Партии регионов в Верховной Раде Александра Ефремова обжаловала решение суда о продлении ему ареста до 22 января 2017 года.