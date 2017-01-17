Заседание по делу Ефремова перенесли из-за самоотвода судей

Старобельский районный суд Луганской области Украины объявил перерыв до 17 января в подготовительном судебном заседании по делу против экс-главы парламентской фракции украинской Партии регионов Александра Ефремова, который подозревается в государственной измене.

Ранее в понедельник Старобельский районный суд начал подготовительное заседание по делу против Ефремова.

"В подготовительном судебном заседании по делу Ефремова объявлен перерыв до 10.00 17 января", — сообщил телеканал "112 Украина" со ссылкой на своего корреспондента.

В сообщении отмечается, что на заседании двое из трех членов коллегии судей взяли самоотвод, поэтому судебная электронная система должна определить новый состав судей.

В январе Генпрокуратура направила в суд обвинительный акт в отношении Александра Ефремова. Речь идет об обвинении по целому ряду статей, в том числе по статье "государственная измена". Также его обвиняют в организации захвата здания Луганской областной государственной администрации, пособничестве захвату здания управления СБУ в Луганской области, совершении умышленных действий с целью изменения границ территории и государственной границы Украины, содействии в создании и деятельности самопровозглашенной ЛНР.

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Ефремов был задержан 30 июля 2016 года в киевском аэропорту "Борисполь", откуда, по данным Генпрокуратуры, он пытался вылететь в Австрию.