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    Заседание по делу Ефремова перенесли из-за самоотвода судей

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    Дело Ефремова. Первый пошел? (641)

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    Как сообщается, на заседании в понедельник двое из трех членов коллегии судей взяли самоотвод, поэтому судебная электронная система должна определить новый состав судей.
    Канал на Youtube "112 Украина"

    Старобельский районный суд Луганской области Украины объявил перерыв до 17 января в подготовительном судебном заседании по делу против экс-главы парламентской фракции украинской Партии регионов Александра Ефремова, который подозревается в государственной измене.

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    Ранее в понедельник Старобельский районный суд начал подготовительное заседание по делу против Ефремова.

    "В подготовительном судебном заседании по делу Ефремова объявлен перерыв до 10.00 17 января", — сообщил телеканал "112 Украина" со ссылкой на своего корреспондента.

    В сообщении отмечается, что на заседании двое из трех членов коллегии судей взяли самоотвод, поэтому судебная электронная система должна определить новый состав судей.

    В январе Генпрокуратура направила в суд обвинительный акт в отношении Александра Ефремова. Речь идет об обвинении по целому ряду статей, в том числе по статье "государственная измена". Также его обвиняют в организации захвата здания Луганской областной государственной администрации, пособничестве захвату здания управления СБУ в Луганской области, совершении умышленных действий с целью изменения границ территории и государственной границы Украины, содействии в создании и деятельности самопровозглашенной ЛНР.

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    Ефремов был задержан 30 июля 2016 года в киевском аэропорту "Борисполь", откуда, по данным Генпрокуратуры, он пытался вылететь в Австрию.

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