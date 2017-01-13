Ефремова конвоировали в Луганскую область

КИЕВ, 13 янв — РИА Новости Украина. Экс-главу парламентской фракции Партии регионов Александра Ефремова конвоировали в Старобельск (Луганская область), где в понедельник, 16 января, должно состояться подготовительное судебное заседание по его делу. Об этом сообщила пресс-секретарь генерального прокурора Украины Лариса Сарган.

“Он находится в Старобельском СИЗО. В понедельник на 10.00 назначено судебное заседание”, — сказала Сарган в комментарии УНИАН.

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В то же время адвокат экс-"регионала" Алексей Мельников заявил, что сторона защиты не имеет точных данных относительно места пребывания своего подзащитного, поскольку официально не получала уведомлений от компетентных органов ни о дате и времени подготовительного судебного заседания в Старобельском районном суде Луганской области, ни о возможном конвоировании Ефремова.

В январе Генпрокуратура направила в суд обвинительный акт в отношении Александра Ефремова. Речь идет об обвинении по целому ряду статей, в том числе по статье "государственная измена". Также его обвиняют в организации захвата здания Луганской областной государственной администрации, пособничестве захвату здания управления СБУ в Луганской области, совершении умышленных действий с целью изменения границ территории и государственной границы Украины, содействии в создании и деятельности самопровозглашенной ЛНР.

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Ефремов был задержан 30 июля 2016 года в киевском аэропорту "Борисполь", откуда, по данным Генпрокуратуры, он пытался вылететь в Австрию.