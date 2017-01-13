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Ефремова конвоировали в Луганскую область

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Дело Ефремова. Первый пошел? (637)

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Адвокат бывшего нардепа Алексей Мельников заявил, что сторона защиты не имеет точных данных относительно места пребывания своего подзащитного, поскольку официально не получала никаких уведомлений от компетентных органов.
Александр Ефремов на заседании суда 1 августа
Украинское фото

КИЕВ, 13 янв — РИА Новости Украина. Экс-главу парламентской фракции Партии регионов Александра Ефремова конвоировали в Старобельск (Луганская область), где в понедельник, 16 января, должно состояться подготовительное судебное заседание по его делу. Об этом сообщила пресс-секретарь генерального прокурора Украины Лариса Сарган.

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“Он находится в Старобельском СИЗО. В понедельник на 10.00 назначено судебное заседание”, — сказала Сарган в комментарии УНИАН.

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В то же время адвокат экс-"регионала" Алексей Мельников заявил, что сторона защиты не имеет точных данных относительно места пребывания своего подзащитного, поскольку официально не получала уведомлений от компетентных органов ни о дате и времени подготовительного судебного заседания в Старобельском районном суде Луганской области, ни о возможном конвоировании Ефремова.

В январе Генпрокуратура направила в суд обвинительный акт в отношении Александра Ефремова. Речь идет об обвинении по целому ряду статей, в том числе по статье "государственная измена". Также его обвиняют в организации захвата здания Луганской областной государственной администрации, пособничестве захвату здания управления СБУ в Луганской области, совершении умышленных действий с целью изменения границ территории и государственной границы Украины, содействии в создании и деятельности самопровозглашенной ЛНР.

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Ефремов был задержан 30 июля 2016 года в киевском аэропорту "Борисполь", откуда, по данным Генпрокуратуры, он пытался вылететь в Австрию.

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