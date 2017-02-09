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    Политика

    Ефремова освободили из стеклянной кабины в суде

    Тема:

    Дело Ефремова. Первый пошел? (644)

    (обновлено: )81420
    На странице экс-нардепа говорится, что в четверг впервые в Украине суд удовлетворил ходатайство защиты об освобождении обвиняемого из стеклянной кабины. Кроме того, к обвинению подключились еще четверо прокуроров.
    Александр Ефремов на заседании суда. Архивное фото
    Украинское фото

    КИЕВ, 9 фев — РИА Новости Украина. Старобельский районный суд Луганской области продолжил в четверг рассмотрение уголовного производства в отношении экс-руководителя фракции Партии регионов Александра Ефремова. В ходе заседания суд удовлетворил ходатайство защиты экс-нардепа о его освобождении из стеклянной кабины на период слушания дела. 

    "Сегодня впервые в Украине суд удовлетворил ходатайство защиты об освобождении обвиняемого из стеклянной кабины. Надеемся, это решение станет прецедентом для всех судов страны!" — заявил адвокат бывшего парламентария Александр Мельников.

    Кроме того, суд добавил к делу постановление о приобщении к стороне обвинения еще четырех прокуроров ГПУ.

    Елена Дьяченко
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Дьяченко: дело против Ефремова развалится - нет состава преступления

    "Теперь его будут представлять еще четверо прокуроров: Кожуховский, Тридубы, Чернов и Дубовик", — сообщается на странице экс-нардепа в Facebook.

    Ранее Мельников заявил, что в Старобельском суде  прокуратура пытается незаконно продлить содержание под стражей его подзащитного.

    В январе Генпрокуратура направила в суд обвинительный акт в отношении экс-главы парламентской фракции Партии регионов. Речь идет об обвинении по ряду статей, в том числе о "государственной измене". Также его обвиняют в организации захвата здания Луганской областной государственной администрации, пособничестве в захвате здания управления СБУ в Луганской области, совершении умышленных действий с целью изменения границ территории и госграницы страны, содействии в создании и деятельности самопровозглашенной Луганской народной республики.

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    Ефремов был задержан в июле 2016 года в киевском аэропорту "Борисполь", откуда, по данным Генпрокуратуры, пытался вылететь в Австрию. Сейчас политик находится под арестом до 17 марта 2017 года. 

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