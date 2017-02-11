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    Политика

    "Оппозиционный блок" считает незаконным продление ареста Ефремову

    Тема:

    Дело Ефремова. Первый пошел? (646)

    (обновлено: )25
    Согласно заявлению "Оппозиционного блока", суд над оппозиционным политиком в закрытом режиме - это 37-й год в Украине, правовой беспредел и нарушение принципов демократии.
    Александр Ефремов в зале суда
    Александр Ефремов/Facebook

    КИЕВ, 11 фев — РИА Новости Украина."Оппозиционный блок" считает беззаконием продление ареста для экс-главы парламентской фракции Партии регионов Александра Ефремова, который подозревается в государственной измене, и требует его освобождения, говорится в заявлении на сайте партии.

    Экскурсия в камеру экс-регионала Ефремова. Видео
    ТСН/Youtube
    "Экскурсия" в камеру экс-"регионала" Ефремова

    Ранее Старобельский районный суд Луганской области Украины продлил Ефремову меру пресечения в виде содержания под стражей до 17 марта.

    "Оппозиционный блок" считает беззаконием продление ареста Александра Ефремова до 17 марта. Суд над оппозиционным политиком в закрытом режиме — это 37-й год на Украине, правовой беспредел и нарушение принципов демократии. Мы требуем освободить Александра Ефремова, прекратить фальсификацию уголовного дела и открыть этот процесс для прессы и общественности", — говорится в заявлении.

    В партии отмечают, что полгода власть нарушает закон и права Ефремова, продлевая его арест уже в четвертый раз.

    В январе Генпрокуратура направила в суд обвинительный акт в отношении экс-главы парламентской фракции Партии регионов. Речь идет об обвинении по ряду статей, в том числе о "государственной измене". Также его обвиняют в организации захвата здания Луганской областной государственной администрации, пособничестве в захвате здания управления СБУ в Луганской области, совершении умышленных действий с целью изменения границ территории и госграницы страны, содействии в создании и деятельности самопровозглашенной Луганской народной республики.

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    Ефремов был задержан в июле 2016 года в киевском аэропорту "Борисполь", откуда, по данным Генпрокуратуры, пытался вылететь в Австрию. Сейчас политик находится под арестом до 17 марта 2017 года. 

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