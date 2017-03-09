Ефремов заявил, что его арест одобрил Порошенко

КИЕВ, 9 мар — РИА Новости Украина. Экс-глава парламентской фракции Партии регионов Александр Ефремов считает, что его задержание и арест по делу о государственной измене были одобрены президентом Украины Петром Порошенко.

"Нужно быть совсем наивным человеком, чтобы не понимать, что мое противоправное задержание и последующий арест был им (Порошенко — Ред.) одобрен. Я слишком хорошо знаю систему, чтобы верить в обратное. У меня был с ним разговор на эту тему сразу после его избрания. Он четко знает и сам это подчеркивал, что нарушений закона с моей стороны не установлено. Но когда все разваливается, нужно же на кого-то переводить стрелки", — сказал Ефремов в интервью изданию "Страна.ua", опубликованному в четверг.

Ефремов добавил, что генпрокурор Украины Юрий Луценко предложил ему публично пойти на сделку, однако он ответил, "что совестью не торгует". Ефремов также сообщил, что за восемь месяцев содержания в тюрьме следствие его ни разу не допросило.

В январе Генпрокуратура направила в суд обвинительный акт в отношении экс-главы парламентской фракции Партии регионов. Речь идет об обвинении по ряду статей, в том числе о "государственной измене". Также его обвиняют в организации захвата здания Луганской областной государственной администрации, пособничестве в захвате здания управления СБ Украины в Луганской области, совершении умышленных действий с целью изменения границ территории и госграницы страны, содействии в создании и деятельности самопровозглашенной Луганской народной республики. Кроме того, Ефремов подозревается в завладении имуществом госпредприятия "Луганскуголь" путем злоупотребления служебным положением.

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Ефремов был задержан в июле 2016 года в киевском аэропорту "Борисполь", откуда, по данным Генпрокуратуры Украины, пытался вылететь в Австрию. В декабре 2016 года Генпрокуратура завершила досудебное расследование уголовного дела против Ефремова "о посягательстве на территориальную целостность".