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    Политика

    Ефремов заявил, что его арест одобрил Порошенко

    Тема:

    Дело Ефремова. Первый пошел? (649)

    (обновлено: )7710
    Александр Ефремов заявил, что в ходе разговора с Петром Порошенко, президент якобы сказал, что нарушений закона со стороны экс-главы парламентской фракции Партии регионов не установлено.
    Александр Ефремов на заседании Апелляционного суда
    Украинское фото

    КИЕВ, 9 мар — РИА Новости Украина. Экс-глава парламентской фракции Партии регионов Александр Ефремов считает, что его задержание и арест по делу о государственной измене были одобрены президентом Украины Петром Порошенко.

    Ефремов на заседании суда: от меня до захвата СБУ, как до солнца. Видео
    Канал "Громадське ТВ" на Youtube
    Ефремов на заседании суда: от меня до захвата СБУ, как до солнца

    "Нужно быть совсем наивным человеком, чтобы не понимать, что мое противоправное задержание и последующий арест был им (Порошенко — Ред.) одобрен. Я слишком хорошо знаю систему, чтобы верить в обратное. У меня был с ним разговор на эту тему сразу после его избрания. Он четко знает и сам это подчеркивал, что нарушений закона с моей стороны не установлено. Но когда все разваливается, нужно же на кого-то переводить стрелки", — сказал Ефремов в интервью изданию "Страна.ua", опубликованному в четверг.

    Ефремов добавил, что генпрокурор Украины Юрий Луценко предложил ему публично пойти на сделку, однако он ответил, "что совестью не торгует". Ефремов  также сообщил, что за восемь месяцев содержания в тюрьме следствие его ни разу не допросило.

    В январе Генпрокуратура направила в суд обвинительный акт в отношении экс-главы парламентской фракции Партии регионов. Речь идет об обвинении по ряду статей, в том числе о "государственной измене". Также его обвиняют в организации захвата здания Луганской областной государственной администрации, пособничестве в захвате здания управления СБ Украины в Луганской области, совершении умышленных действий с целью изменения границ территории и госграницы страны, содействии в создании и деятельности самопровозглашенной Луганской народной республики. Кроме того, Ефремов подозревается в завладении имуществом госпредприятия "Луганскуголь" путем злоупотребления служебным положением.

    Смотрите также: "Экскурсия" в камеру экс-"регионала" Ефремова

    Ефремов был задержан в июле 2016 года в киевском аэропорту "Борисполь", откуда, по данным Генпрокуратуры Украины, пытался вылететь в Австрию. В декабре 2016 года Генпрокуратура завершила досудебное расследование уголовного дела против Ефремова "о посягательстве на территориальную целостность".

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