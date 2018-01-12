Бывшему главе фракции Партии регионов Ефремову продлили арест

КИЕВ, 12 янв — РАИ Новости Украина. Старобельский районный суд Луганской области продлил до 12 марта включительно содержание под стражей бывшего главы парламентской фракции Партии регионов Александра Ефремова. Об этом сообщил председательствующий судья Александр Пелых на заседании 12 января

"Суд считает необходимым продлить меру пресечения Ефремову А.С. в виде содержания под стражей на 60 суток до 12 марта включительно", – сказал судья, которого цитируют "Украинские новости".

Таким образом, суд удовлетворил ходатайство Генеральной прокуратуры, которое рассматривал 11-12 января.

В то же время защита подсудимого просила отпустить экс-"регионала" из-под стражи.

В свою очередь суд счел, что Ефремов, находясь на свободе, может скрываться от следствия и угрожать свидетелям, к трем из которых уже применены дополнительные меры безопасности.

Защита апеллировала к длительному нахождению под стражей подсудимого (более полутора лет) и безосновательности обвинений в адрес Ефремова. Суд не принял во внимание доводы защиты.

Процесс над Ефремовым находится на стадии допроса свидетелей.

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Напомним, 4 января прошлого года года Генпрокуратура направила в суд обвинительный акт в отношении Александра Ефремова. Его обвиняют в организации захвата здания Луганской ОГА (ч. 3 ст. 27, ст. 341 УК Украины); в пособничестве в захвате Управления Службы безопасности Украины в Луганской области (ч. 5 ст. 27, ст. 341 УК Украины).

Также Ефремова обвиняют в совершении умышленных действий с целью изменения границ территории и государственной границы Украины в нарушение порядка, установленного Конституцией Украины, лицом, которое является представителем власти, по предварительному сговору группой лиц, что повлекло тяжкие последствия (ч. 3 ст. 110 УК Украины); организационном и ином содействии созданию и деятельности террористической организации "Луганская народная республика" (ч. 1 ст. 258-3 УК Украины); государственной измене (ч. 1 ст. 111 УК Украины). Сам Ефремов свою вину категорически отрицает.

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Напомним, в апреле сообщалось, что Киев получил от Федерального бюро расследований США информацию о выводе экс-главой парламентской фракции Партии регионов Александром Ефремовым из Украины миллионов долларов.