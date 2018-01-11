Националисты, коррупционеры, "сепары". Кто стране более вреден?

Оксана Максимова, РИА Новости Украина

На фоне активизации в рождественские праздничные дни националистов, которые блокировали въезд в Киево-Печерскую Лавру и нападали на Российский центр науки и культуры в столице, радикалы тоже решили напомнить о себе. При чем публичными призывами к "насилию и нетерпимости". Командир Добровольческого украинского корпуса "Правый сектор" Андрей Стемпицкий в Рождество вместе с поздравлениями призвал нейтрализовать "титушек, наркоторговцев, насильников и мажоров", на которых "нет управы" со стороны силовиков.

"Самый действенный вариант, который я предлагаю — если известно о сепарах или об их структуре или пророссийскую сволочь, надо сообщить официально СБУ. В случае их бездействия (а это 90%), их должны нейтрализовать неизвестные украинцы. То же самое и с титушками, наркоторговцами, насильниками, мажорами, на которых нет управы, и криминалом — местные подразделения самообороны, которые мы инициируем, должны решить кардинально вопрос после бездействия Национальной полиции. Эти уроды несут опасность всем нам. Если с ними не могут справиться те, кто обязаны это сделать по Конституции, это сделают граждане Украины. Да, я призываю к насилию и нетерпимости. Ради спокойной жизни наших жен, детей и будущего нации", — предложил Стемпицкий.

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Вместе с тем правоохранители на скандальное заявление Стемпицкого никак не отреагировали, что неудивительно — подобного рода призывы звучат в стране довольно часто и на самых высоких уровнях. В Украине уже предлагали расстреливать народных депутатов, прогуливающих заседания парламента или торгующих с неподконтрольными территориями Донбасса, а также и рядовых украинцев. Подробнее — в обзоре РИА Новости Украина.

Турчинов и сотрудничество с РФ

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Александр Турчинов пригрозил минувшей осенью арестами и расстрелами всем украинцам, которые решаются на сотрудничество с Россией.

"Единственное, что я хочу сказать, – все, кто сотрудничает с агрессором, должны сидеть за решеткой. Это моя позиция. Кто помогает агрессору – именно туда должны идти", – заявил Турчинов на презентации нового беспилотника на летно-испытательной базе "Антонов" в Киевской области.

Турчинов также добавил, что в случае "хоть одного намека" на сотрудничество, которое усиливает обороноспособность России, нужно "арестовывать и расстреливать".

Казак Гаврилюк и предатели

Зимой 2017 года народный депутат фракции "Народный фронт" Михаил Гаврилюк, отвечая на вопрос журналиста о торговле с неподконтрольными территориями Донбасса, заявил, что депутатов следует вооружить, а вот предателей — расстрелять.

"Как вы знаете, там у многих есть бизнес-интересы, кому все равно, что у нас происходит в стране. Им главное – чтобы деньги были, и чтобы они на этом обогащались", – заявил Гаврилюк.

По его мнению, реагировать на сложившуюся ситуацию с контрабандой и следует расстрелами: "Я думаю, что всех депутатов надо вооружить, дать им всем автоматы, и пойти всех тех предателей поставить к стенке и расстрелять".

Как бы то ни было, конкретные фамилии коллег, которые по его мнению, попадают "к стенке", Гаврилюк не уточнил.

Кива и расстрельные команды

В декабре минувшего года экс-глава департамента Министерства внутренних дел Украины Илья Кива предложил создавать расстрельные команды из атошников. В ходе прямого эфира на одном из телеканалов дозвонившийся в студию зритель предложил Киве создать из депутатов-прогульщиков спецбатальон и отправить его в зону проведения антитеррористической операции в Донбассе. В ответ на такое предложение Кива пошел еще дальше — он предложил создавать из силовиков АТО расстрельные команды, которые бы расстреливали таких нерадивых народных избранников, пропускающих заседания Верховной Рады.

Кива также призвал "патриотические силы" вершить самосуды над оппонентами, доказывать свою правоту при помощи оружия. Тогда же Кива заявил, что и сам "готов брать в руки оружие и замочить свои руки в крови".

Стоит напомнить, что в 2015 году Кива, занимая должность заместителя начальника ГУМВД Украины в Донецкой области, призывал расстреливать пассажирские автобусы из Донецка.

"Обращаюсь к гражданским организациям и активистам г Киева, блокируйте передвижения автобусов фирмы "шериф тур" Киев-Донецк, Донецк-Киев, которые способствуют распространению террористической чумы и грязи по территории Украины. Р.S. Была бы моя воля, я бы расстреливал этих путешественников в ДНР, любителей референдумов и парадов украинских военнопленных", — заявлял тогда Кива в своем Facebook.

Расстреливать за 9 Мая

Призывы к расстрелам в Украине звучат не только в адрес нардепов, "предателей", но и прочих неугодных. Так, 10 мая в 2017 году украинские телеведущие Богдан Буткевич и Сергей Чернышев в эфире "Эспрессо TV" призвали к расстрелу участников акции "Никто не забыт! Ничего не забыто!". Так они комментировали приуроченную ко Дню Победы акцию ветеранов Великой Отечественной войны.

"Надо их как-то расстреливать, надо начинать как-то их расстреливать (…) Только этнические чистки спасут эту страну", — заявил один из ведущих.

Заявление впоследствии вызвало широкий общественный резонанс, а директор киевского Института правовой политики и социальной защиты Елена Бережная потребовала от полиции привлечь журналистов к уголовной ответственности.

Стрелять телевизионщиков

Наряду с этим, телевизионщики как призывают к расстрелам, так и сами становятся объектом таких призывов. В частности, в минувшем году скандальный комбат ОУН Николай Коханивский предложил судить за госизмену телевизионщиков, которые выпустили в эфир телеканала СТБ выпуска шоу "Битва экстрасенсов" с российскими военными в главной роли.

"Я думаю, что это попадает под понятие "измена". Во время национально-вызвольной войны наказание должно быть самым жестким: как руководителям, так и исполнителям, которые совершили это. У этих людей отсутствует малейшее чувство патриотизма", — заявил Коханивский.

По его мнению, в то время, когда "гибнут патриоты, за такие вещи нужно расстреливать".

Украл — под расстрел

А вот политик и общественный деятель Украины Левко Лукьяненко предлагал расстреливать за кражу денег, выделенных на строительство стены. По его мнению, подобные действия нужно расценивать как "предательство родины".

"Во время войны разворовывать средства, которые предназначены для обороны Украины, означает предать свою страну", – заявил Лукьяненко, однако добавил, что Уголовный кодекс Украины не предусматривает смертной казни, поэтому казнокрадов нужно приговаривать к пожизненному заключению.

По данным материалов открытых источников интернет