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    Азаров об участии Порошенко в создании Партии регионов

    (обновлено: )27631
    Бывший премьер-министр Украины Николай Азаров возмутился утверждению о том, что нынешний президент Петр Порошенко является основателем Партии регионов.
    Канал на Youtube Николай Азаров

    Нынешний президент Украины Петр Порошенко не имел отношения к созданию Партии регионов, заявил экс-премьер министр Николай Азаров, первый лидер ПР покинувший Украину в разгар Евромайдана.

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    Соответствующее заявление Азаров сделал на своем Youtube-канале, комментируя недавнее заявление грузинского телеканала "Рустави-2" о якобы "письме Порошенко в ФСБ", в котором он указал, что не имеет отношения к антироссийской кампании Ющенко.

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    "Работая тогда в правительстве, я прекрасно помню информацию о том, что Порошенко тогда задержали в аэропорту "Пулково" г. Санкт-Петербург и именно тогда ему запретили въезд в Россию. Эту информацию я могу подтвердить. Порошенко говорит сегодня одно, а завтра другое. Поэтому он вполне мог писать любые объяснения. Но какие-то объяснительные он писал железно", — сказал бывший глава правительства.

    В то же время Азаров возмутился заявлению о том, что Порошенко является основателем Партии регионов.

    "Это вообще означает совести не иметь такое заявлять. Да, он присутствовал на съезде, потому что я его туда пригласил. Я ему предложил должность заместителя председателя партии. Но он потом палец о палец не ударил, чтоб сделать что-то конкретное", — заявил Азаров.

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    Отметим, что политические противники действующего президента Петра Порошенко часто вменяют ему в вину и участие в создании ПР, и работу в правительстве Азарова.

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    На днях грузинский телеканал "Рустави-2" опубликовал копии обращений в Федеральную службу безопасности РФ от 2007 года, в которых якобы президент Петр Порошенко, занимавший на тот момент пост народного депутата, обещает не заниматься антироссийской деятельностью.

    Пресс-служба Администрации президента сообщила, что обнародованные "обращения" в ФСБ РФ являются подделкой, а в парламентской фракции "Блок Петра Порошенко" предложили принять закон о борьбе с фейковыми новостями. 

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