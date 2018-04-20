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    Ефремов объяснил, как можно было избежать войны в Украине

    Тема:

    Донбасс: "пасхальное" перемирие (451)

    (обновлено: )91980
    По словам экс-главы фракции Партии регионов Александра Ефремова, если бы сразу после выезда Виктора Януковича не начали играть с отменой языкового закона, то эта тема и не поднималась бы.
    Александр Ефремов. Архивное фото
    Александр Ефремов/Facebook

    КИЕВ, 20 апр — РИА Новости Украина. Экс-глава фракции Партии регионов Александр Ефремов, которого обвиняют в госизмене, сообщил, что в 2014-м году он предлагал властям меры, которые позволили бы избежать войны на Донбассе.

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    Как заявил он в интервью украинской службе ВВС, тогда на повестке дня стояло три вопроса, которыми все занимались.

    "Первый — русский язык. И если бы сразу после выезда Виктора Януковича не начали играть с отменой языкового закона, то эта тема и не поднималась бы. Второй вопрос — передача больших полномочий на места", — пояснил политик.

    Он отметил, что об этом говорят и сейчас, а определенные шаги в этом направлении сделало правительство Владимира Гройсмана, "но до конца дело не довели".

    "Третий вопрос — о внешней политике и внеблоковости. Эти вопросы волновали, как жителей этих территорий, так и соседнее государство, которое не хотело, чтобы Украина становилась на путь противостояния с ним", — уточнил Ефремов.

    За время конфликта в Донбассе, который длится с 2014 года, погибли 2378 украинских военнослужащих, из них четыре женщины. Кроме того, за этот период погибли 138 детей, которые были либо убиты, либо подорвались на минах.

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    Президент Петр Порошенко в феврале заявил, что ждет в кратчайшие сроки, до 1 апреля, предложений от главы Минобороны о смене формата спецоперации в Донбассе и кандидатуру командующего объединенными силами в соответствии с подписанным им законом о реинтеграции Донбасса.
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